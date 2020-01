Det er nå 10 år siden vi gikk på lufta med Broom.no. første gang. Nettsiden har siden den gang vokst seg til ikke bare Norges største, men Nordens største nettsted for bil og motor.

I forbindelse med jubileet har vi tatt et dykk i arkivet og funnet fram noen klassiske, litt annerledes og morsomme Broom-saker fra den første tiden. Dette er en av dem:

Her er det Broom-Benny som skal ta bilder til en test. Det går ikke helt etter planen. Og plutselig ringer mobiltelefonen til redaktør Knut:



Det er en ganske alminnelig og travel dag på Broom-kontoret der jeg sitter mutters alene. Alle de andre er ute og tester biler, mens jeg har trukket korteste strå og sitter inne - litt misunnelig - og jobber.

Men så ringer telefonen:

- Hallo, det er Marius her. Du, nå har jeg noen bilder til deg som jeg tror du vil like.

(Marius er sønnen til Benny bilekspert og en ganske habil fotograf etterhvert, i dag er de to ute med Mini Countryman, da vet du bakgrunnen)

Står bom fast

- Jaha, sier jeg og kjenner at jeg retter meg litt spent opp i stolen. - Fortell!

- Jo, du skjønner, vi står her utpå et jorde, pappa og jeg. Og her blir vi nok stående en stund... Vent litt jeg må bare flytte meg litt, blir så innmari gjørmete på beina.

- Utpå et jorde? Skulle ikke dere teste og fotografere bil???

- Joda, det er på en måte det vi driver med, bortsett fra at vi ikke tester så mye bil nå. Det er litt vanskelig, den står bom fast her. Nå roper pappa, jeg sender over et par bilder på SMS med en gang!

- Ja gjør det!

Hmmmm, dette høres interessant ut. Jeg rekker akkurat å hente meg en kaffekopp før det sier piip-piip i telefonen min og der popper dette bildet opp først:

Firehjulsdrift til tross – bilen var ikke til å få rikket ... Foto: Marius Christensen

Sporenstreks ringe

He he, her er det noen som har vært i overkant overmodige! Og så Brooms egen bilekspert, da! Jeg må selvfølgelig sporenstreks ringe Benny.

- Du har kommet til Benny, jeg kan ikke ta telefonen akkurat nå, men legg igjen...

Hmmmm, kan det tenkes at Benny kan ta telefonen, men kanskje ikke VIL? Så lett gir jeg meg ikke.

– Jeg våkner, sjekker mobilen – og tror ikke mine egne øyne

Sladra til sjefen?

- Ja, hallo...

- Hei Benny, synes nesten du høres litt betuttet ut..?

- Hæ, jeg...? Neida her er alt fint!

- Er det? Med bilen også? Jeg hører rykter om at den kanskje står litt fast..?

- Hva mener du? (pause...) Fanken. Marius!!! Har du sladra til sjefen??? Vent litt..

(Når Benny går så langt som kraftuttrykk som "fanken" , da vet vi som kjenner ham at det er alvor)

Dønn flatt

Det er mistenkelig stille i 10-15 sekunder, så kommer Benny tilbake.

- Jo, hei Knut... Det har seg sånn at vi står litt fast ja. Jeg kjørte Minien ut på et jorde for å få fine bilder og kjørte kanskje bittelitt lenger enn jeg burde, men tenkte det ville gå bra , med firehjulstrekk og greier. Men der tok jeg nok feil, gitt.

- Dere står bom fast?

- Du kan vel si det sånn, ja... Må si det overrasker meg litt. Det er dønn flatt og ikke spesielt gjørmete, men bilen rikker seg ikke. Greit at den har gatedekk og at dette ikke er noen offroader... Den graver seg bare ned. Problemet er at den struper kreftene når hjulene spinner. Og da er det bare å glemme de gamle 4x4-triksene.

Vi måtte ha traktorhjelp for å komme oss løs. Foto: Marius Christensen.

Traktor-hjelp

- Ikke snakk om noen sjåførfeil her, altså?

- He, he. Joda, jeg får absolutt ta min del av skylda jeg også. Burde selvfølgelig vært enda mer forsiktig. Men det er jo en liten tankevekker da, at en firehjulstrekker med såpass stor motor (185 hk, red anm), sliter på såpass snilt underlag.

- Så det er sjanseløst å komme ut for egen maskin?

- Tro meg, vi har prøvd, men det går nok ikke. Nå har jeg sendt Marius bort til nærmeste gård for å be om traktor-hjelp. Håper det vil gjøre susen.

Litt flaut...

- Får håpe bonden ikke kjenner deg igjen fra Broom, da..?

- Filler'n også! Det har du rett i. Jeg får trekke på meg en caps eller noe sånt. Er jo litt flaut hvis dette kommer ut. Vi får ligge lavt med det, Knut!

- Ja, så absolutt. Men du Benny, nå får jeg en annen telefon. Må legge på her, lykke til med bilbergingen. Når kommer testen?

- Når vi bare får opp bilen er vi straks klare med bildene. Så skal jeg skrive når jeg kommer hjem. Du har den i løpet av helga. Og du: Du trenger vel ikke si noe til de andre gutta på kontoret om dette?

- Neida, neida, Benny, dette blir mellom oss. Snakkes!

