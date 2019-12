2019 er jubileumsår for Broom. Det er nå 10 år siden vi gikk på lufta med Broom.no. Nettsiden har siden den gang vokst seg til ikke bare Norges største, men Nordens største nettsted for bil og motor.

I forbindelse med jubileet har vi tatt et dykk i arkivet og funnet fram noen klassiske, litt annerledes og kanskje litt morsomme Broom-artikler fra den første tiden.

Vi har testet hundrevis av biler i løpet av disse årene. Heldigvis går det stort sett greit. Men redaktør Knut opplevde et skremmende unntak ...

Her er historien hans fra noen år tilbake:

– Hva er det den holder på med?

Jeg tenker høyt inni meg når jeg får se at varebilen foran oss bremser hardt opp og blinker til venstre for å krysse motgående kjørefelt. En overraskende manøver å gjøre når du ligger i kø på E18.

Jeg husker at jeg kaster et blikk på midtstripen på veien, har den virkelig lov til å svinge her? Jo da, det er ingen sperrelinje.

– Hva er det du gjør?!?

Jeg står hardt på bremsen selv, så sjekker jeg i ren refleks speilet for å se om det kommer noen bak. Og det gjør det! En stor Ford Transit nærmer seg i det som ser ut som voldsom fart. Den kan ikke ha mulighet til å stoppe.

De neste par sekundene skjer det utrolig fort. Jeg rekker egentlig ikke å tenke, automatisk vrir jeg rattet over og kaster bilen vår ut i grøfta til høyre.

– Men hva er det du gjør?!?, roper kona som er helt uforberedt på manøveren.

Her er Kiaen oppe på veien igjen. Litt gaffateip sørger for å holde støtfangeren på plass, her har det røket noen festebraketter.

Snur meg og sjekker ungene

Det går noen tiendedeler, så smeller Forden inn i hjørnet på varebilen med et brak. Så hardt at varebilen blir slengt rundt og havner i grøfta på den andre siden av veien, med fronten motsatt vei av slik den opprinnelig sto.

Den nå hardt skadede Forden fortsetter framover, bilen bak der igjen fortsetter forbi oss. Så blir det stille.

Det første jeg gjør er å snu meg, sjekke at ungene på 2 1/2 og 4 sitter trygt i barnesetene. Det gjør de! Jeg forsøker å gi gass for å få oss opp, men vi sitter bom fast, selv om farten har vært lav.

Sjekk hva du må betale for denne morobilen nå

På vei til barnebursdag

Så fort kan en helt vanlig kjøretur endre seg totalt. Vi er på tur til barnebursdag, en ettermiddag tidlig i juli. Testbilen denne uken er nye Kia Carens. En sjuseter, skreddersydd for småbarnsfamiliene.

Skreddersydd for en familie som min. Det er derfor naturlig at vi kjører den når vi skal av gårde. Storebror Magnus har akkurat byttet til forovervendt barnesete og synes det er stor stas med det og klappbord på forseteryggen. Lillesøster Anna Sofie har begynt å mase om å få snu setet sitt, men vi har tenkt å holde igjen i alle fall ett år til. Nå småpludrer hun fornøyd med seg selv, gleder seg til bursdag.

Nå får du denne luksus-SUV-en til halv pris

Flere fotobokser

Jeg sitter og gjør meg kjent med bilen, slik jeg pleier å gjøre med testbiler. En ganske stor del av jobben min som redaktør i Broom er å kjøre bil. Jeg elsker det – selv turer som dette, i lett køtrafikk på E18.

I overgangen mellom Akershus og Østfold er det flere fotobokser på denne veien. Som vanlig gjør det at tempoet i trafikken blir ujevnt. Noen bremser hardt ned før boksene og legger seg langt under fartsgrensen akkurat når de passerer. Slikt kan det bli skumle situasjoner av.

Små marginer

Jeg er nok derfor litt ekstra på vakt. Ser framover og prøver å se forbi bilen foran oss, i tilfelle noe skal skje.

Vi kommer over en bakketopp, så ser jeg bremselysene på varebilen. Og når jeg tenker tilbake på det nå, skjønner jeg hvor små marginene var: Mellom å sitte helt uskadet ute i grøfta – eller havne mellom en bil som står stille og en som kommer bak i stor fart. Hadde vi vært mellom der, da tør jeg ikke tenke på hvordan det ville gått.

Lengre fra Tesla kommer du nesten ikke

Godt plantet i grøfta - heldigvis. Det oppstår raskt lange køer på ulykkesstedet.

Virkelig hatt flaks

I stedet kan jeg gå helt uskadet ut av bilen. Ser at sjåføren og passasjeren på varebilen som ble truffet, også klatrer uskadet ut av sin bil, de har bare hatt en ubehagelig tur gjennom luften. De har virkelig hatt flaks.

Forden som kjørte på dem, har fortsatt et godt stykke nedover bakken før den stoppet, jeg kan så vidt se hekken på den. Den har en tilhenger på slep, ser ut som det er noe asfaltutstyr på den, tunge saker.

«Ingen» innrømmer å ha krasjet inn i andre

Jobbes effektivt

Så går det ikke lenge før den første politibilen kommer, etterfulgt av en ambulanse, så en til. De neste som kommer er brannvesenet. Og etter 15–20 minutters tid teller jeg fire ambulanser, to brannbiler og to politibiler.

Jeg har kjørt bil – og tildels veldig mye bil – i over 25 år, men jeg har aldri vært innblandet i en ulykke på denne måten. Nå får jeg virkelig erfare at beredskapen er høy og at det jobbes effektivt, det kjennes betryggende.

Les også: Denne bilen er skreddersydd for Norge

Video: Denne elbilen fra Kia er det mange som venter på.