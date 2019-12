Den 20 år gamle Stabæk-spilleren er denne uken i England og trener med Sheffield United.

– Vi tar og føler litt på hverandre. Jeg er her for å bli kjent med klubben, sier Bohinen til TV 2.

Fra sin midtbaneposisjon scoret han fire mål og slo seks målgivende pasninger i årets Eliteserie-sesong. I U21-EM-kvalifiseringen har 20-åringen scoret ett mål på fem på kamper.

I Sheffield har sønn av Aalesund-trener og tidligere Premier League-profil Lars Bohinen blitt lagt merke til.

– De er veldig imøtekommende og jeg følte meg velkommen veldig fort. Jeg prøver bare å være meg selv og å kose meg. Det viktigste er å bli kjent med miljøet, sier han.

– Foreløpig er det bare å bli kjent med hverandre. Vi har en god dialog, forklarer Emil Bohinen til TV 2.

Bohinen har kontrakt med Stabæk ut 2020-sesongen.

Kommenterer Brighton-ryktene

U21-landslagsspilleren legger ikke skjul på at nivået i Sheffield United er langt fra det han er kjent med.

– Det er ingen tvil om at det er stor, stor nivåforskjell. I Sheffield United er det ekstremt smarte fotballspillere. De ligger et steg foran hele veien, forteller han.

Men Sheffield United er ikke den eneste Premier League-klubben som har vært koblet til 20-åringen. Men om interessen fra Brighton er Bohinen ordknapp.

– Det kan jeg ikke si så mye om.

– En drøm å spille i Premier League

Emil Bohinen er klar på at å spille på det øverste nivået i England er det han ønsker.

– Jeg tror det viktigste er å bli kjent med miljøet og kulturen, men det er en drøm å spille i Premier League, sier Stabæk-spilleren.

Sheffield United har imponert etter opprykket til Premier League denne sesongen. Etter 17 kamper ligger laget på sjuendeplass med kun dårligere målforskjell enn Manchester United på plassen foran.

Pappa Bohinen, som spilte i blant andre Nottingham Forest, Blackburn og Derby, sier overfor engelske The Athletic at det har vært interesse fra en belgisk klubb og lag i Norge for den unge nordmannen.

– Han er ikke en stor gutt, ganske tynn. Han har gode bevegelser, rask ballbehandling og har en god spilleforståelse. Han har et godt venstrebein med god rekkevidde. Han kan også drible seg forbi spillere. Han har forbedret seg mye defensivt de siste tolv månedene, noe som var den viktigste delen å utvikle seg på, sier Lars Bohinen til The Athletic.