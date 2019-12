Norske forskere dyrker fram menneskehjerner

– Det koster to millioner kroner i året å dyrke fram og mate disse hjernene, sier forsker Magnar Bjørås til TV 2.

Han åpner døra til inkubatorskapet med et smil. Der inne står stablene med mini-hjerner pent ordnet.

Forskeren tillater seg å smile litt av det hele. Men det er jo alvor. Her på laboratoriesenteret på St. Olavs hospital foregår det forskning som kan redde liv.

Hjerner av levende hud

Det starter med menneskelig hud. Fra både friske og syke mennesker.

Det tar tre uker å lage en hudcellekultur. Deretter tre måneder for å lage en stamcelle. Stamcellen kan bli til ulike typer celler, som hjerteceller, leverceller eller hjerneceller. Alt etter hva man gir den. Altså, hva man mater den med.

– Vi må tilsette næringsstoffer, og hjernene trenger også oksygen for å leve og vokse. Men med disse rette omgivelsene vokser den av seg selv, vi trenger ikke å gjøre noe mer da, påpeker Bjørås.

– Det er litt science fiction over dette?

– Javisst, og da jeg startet mine studier drømte jeg ikke engang om dette, sier han.

MAGI PÅ LABORATORIET: Da professor Magnar Bjørås begynte sitt virke, kunne har ikke drømme om at han en dag skulle sitte med små kopier av en lab-skapt menneskehjerne i hendene sine. Foto: Frank Lervik/TV 2

Forskeren synes selv det er en smule magi over det som skjer inne i laben.

Det var andre forskere som første gang presenterte oppskriften for å lage minihjerner, i 2013. Nå jobbes det på tvers av mange miljøer over hele verden med hjernedyrking i laboratorier.

Behandling mot hjernesykdommer

Bjørås skjønner at folk er utålmodige etter å få den endelige behandlingen mot Alzheimer eller andre alvorlige hjernesykdommer.

– Men dette er et møysommelig arbeid som tar tid, for hjernen er et veldig komplekst organ som vi ennå vet lite om, forklarer han.

Så og si daglig plukker forsker-teamet ut mini-hjernene, mater dem og skjærer i dem, for å finne ut mer.

Forskere andre steder i verden har dyrket fram en hjerne fra hudceller på en pasient med arvelig Alzheimer.

– Vi gjenskaper sykdomsutviklingen i laboratorie-hjernen, og så prøver vi ulike medikamenter for å se om man kan kurere sykdommen, sier Bjørås.

Han tror at i løpet av 10 til 20 år vil det medisinske tilbudet til demensrammede bli atskillig bedre og mer effektivt.

– Når det gjelder sykdommen Parkinson, mener jeg det ikke er science fiction å si at vi ikke er langt unna å kunne skifte ut defekte deler av hjernen med friske laboratorieskapte celler, sier han.

MÅ MATES: Mini-hjernene må mates med ulike næringsstoffer, og dessuten tilføres oksygen for å vokse. Hva man «mater» hjernen med gir forskjellige celler, som hjerteceller, leverceller og hjerneceller. Foto: Frank Lervik/TV 2

Mangler blod

Hjernene i skapet på St. Olavs hospital ligner de ekte menneskehjernene. Men mangler én vesentlig ting; blodårer.