Det betyr at den faste mandagskampen, som har vært upopulær hos mange supportere fordi det er komplisert å komme seg på bortekamp, utgår. I stedet vil det spilles to kamper lørdag, mens det fortsatt skal være seks søndagskamper i en normalrunde.

I månedene april, oktober og november skal lørdagskampene spilles klokken 16 og 18, mens de spilles klokken 18 og 20 fra mai til september. Søndager blir det som i 2019, fem kamper klokken 18 og én klokken 20.

– Vi har hørt på supporterne og flyttet mandagskampen inn i helgen. Det er et viktig grep som blant andre Norsk Supporterallianse (NSA) har vært pådriver for. Våre publikumsundersøkelser viser at de fleste fotballinteresserte nordmenn ønsker senere start på sesongen og at kampene konsentreres om helgene. Vi er svært glade for å levere begge deler, sier NTF-direktør Leif Øverland.

I år ble det spilt 19 mandagskamper i Eliteserien i tillegg til full runde 2. påskedag. Serietoer Bodø/Glimt spilte oftest på mandager med fem kamper.

Den fullstendige spilleplanen for 2020-sesongen legges fram av Norges Fotballforbund (NFF) torsdag denne uken. Fra før er det klart at Eliteserien starter 4. april og avsluttes 29. november.

Nytt av året er det også at cupfinalen ikke skal spilles etter serieslutt, men flyttes fram til oktober.

– Vi er glade for at vi sammen med supportere, mediepartner og Norsk Toppfotball har funnet en løsning alle er fornøyd med, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF.

