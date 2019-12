Erna Solberg om dårlige terningkast: – Dønn ufortjent

Ti statsråder får terningkast 1 i Dagsavisens «karakterbok», og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er blant dem som får lavest score for sin innsats det siste halvåret.

«Jobber mer med å få barn nummer tre enn med å markere seg politisk», skriver avisens kommentariat.

– Jeg synes det var litt gammeldags, repliserer statsminister Erna Solberg (H).

– Jeg tror mange hadde reist bust hvis man hadde sagt det om en kvinne. Da hadde det blitt betydelig mer bråk. Dagsavisen får gjøre en egenevaluering på sin likestillingspolitikk, utdyper hun overfor NTB.

Sliter tungt

Det ble mye oppmerksomhet omkring Solbergs mannskap, både i eget parti og i regjeringen, da statsministeren inviterte pressen til sin tradisjonelle oppsummering før jul.

Solberg legger til at hun mener karakteren 1 til Isaksen og ni andre statsråder er «dønn ufortjent». Hun synes heller ikke karakterboken tyder på regjeringsslitasje etter over seks år ved makten.

Men på meningsmålingene sliter Solberg og hennes mannskap tungt. Både Venstre og KrF har i lang tid ligget under sperregrensen, og de fire regjeringspartiene har samlet bare omkring 58–59 mandater, ifølge nettstedet Poll of polls' gjennomsnittsmålinger.

Hvem vil være med?

Spørsmålet om endringer i regjeringen kom også opp.

– Det er ikke unaturlig at vi på et tidspunkt stiller spørsmål om hvor mange som har tenkt å være med videre, sier Solberg.

Foruten svake målinger har 2019 vært preget av intern krangel om bompenger, et elendig lokalvalg for de fire partiene og høstens trygdeskandale.

Men Solberg mener samarbeidsklimaet i regjeringen er blitt betydelig bedre etter lokalvalgkampen.

– Vi har funnet gode samarbeidsformer for også å løse vanskelige saker.

Sanner får skryt

Til våren skal det også gjøres endringer i Høyre-ledelsen. Høyre-nestleder og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner har sagt at han ønsker gjenvalg som første nestleder, men Aftenposten skrev mandag at Lise Berger Svenkerud i valgkomiteen åpner for å vrake ham.

Solberg skryter imidlertid hemningsløst av sin nestleder.

– Jan Tore er en kjempeviktig statsråd. Det er aldri aktuelt at han ikke skal være statsråd. Han kommer alltid, ved siden av meg, til å være den med mest ledererfaring fra Høyre, sier partilederen til NTB.