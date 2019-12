Wisam (29) måtte flykte fra IS – nå vil han delta i paralympics

I juli deltok Wisam Sami (29) i verdenscupen i rullestolfekting i Warszawa i Polen.

Da han var tre år gammel, tok moren han med til et sykehus i Irak, da Sami hadde kraftig feber. Men feilbehandling ga han varige skader i det ene benet, og han ble halt for livet, skriver Den internasjonale paralympiske komité (IPK) på sine nettsider.

Han vant ingen av kampene, men bare det å delta var viktig for 29-åringen, for det var ingen selvfølge.

For det er langt mer enn et skadd ben, som gjør at 29-åringen skiller seg fra mange andre idrettsutøvere.

Sami, som opprinnelig kommer fra Irak, har nemlig brukt flere år av livet sitt på å flykte fra terrorgruppa IS, skriver Reuters.

TRENER: Wisam Sami (29) tar en pause under fektetreningen i Athen i desember. Foto: Reuters/Alkis Konstantinidis

Flyktet fra IS

I 2014 erobret terrorgruppen IS Mosul, Samis hjemby. Hans yngre bror, som var 21 år gammel, ble drept av terrorgruppen, etter at familien nektet å gi dem penger.

– Faren min sa at «hvis vi gir dem disse pengene, vil de bare kjøpe våpen og drepe flere mennesker», så han sa nei, og da drepte de broren min, sier Sami til IPK.

Senere oppsøkte IS Sami og ville ha han til å jobbe for dem. Han nektet og ble tvunget til å flykte fra landet, til Syria og videre til Tyrkia.

I 2016 kom han seg til kystbyen Izmir, der menneskesmuglere fraktet flyktninger til greske øyer i båter. Sami ble fortalt at det var en enkel reise, og bestemte seg for å ta sjansen.

– Men da vi ankom havna, var alt annerledes. I stedet for 20 personer per båt, var vi over 50, sier han.

Flere forsøk

Etter å ha lagt ut på sjøen tok det ikke lang tid før båten begynte å ta inn vann, og alle som var om bord havnet i vannet. Sami kunne svømme, men mange av de andre kunne det ikke.

– Vennen min fra Palestina druknet, og det var ikke noe jeg kunne gjøre. I det øyeblikket så jeg jeg for meg alt som noen sinne hadde skjedd i livet mitt, familien min, broren min. Etter hvert, etter mange timer, kom det et helikopter og vi ble fraktet tilbake til Tyrkia, sier han til IPK.

Men Sami bestemte seg for å gjøre nok et forsøk. Denne gangen ble båten oppdaget av gresk politi, og flyktningene om bord ble sendt tilbake til Tyrkia.

Etter fem forsøk klarte han å komme seg via sjøveien til Hellas, og en flyktningleir der. Etter å ha bodd i leiren i ni måneder, forteller han at han ble fraktet til sykehus på grunn av problemer med beina. Derfra ble han fraktet videre til Athen, hvor han fortsatt bor. I 2018 fikk han flyktningvisum i Hellas.