Ifølge medisinsk fødselsregister dør i gjennomsnitt 15 barn hvert år i Norge, etter 41 uker i mors mage.

Nå har det kommet forskning som tyder på at vi utsetter mange barn for unødvendig risiko ved å vente med kontroll og igangsetting.

– Det store flertallet av disse babyene kunne vært reddet hvis vi hadde endret rutinene vi har i dag, mener forsker Frederik Frøen ved Folkehelseinstituttet.

Se Helsekontrollen gratis på TV 2 Sumo

– Kunne vært unngått

I dag sier anbefalingene at norske kvinner kan gå så lenge som elleve dager over termin før fødselen blir igangsatt. Det tilsvarer 42 fullgåtte uker.

– All forskning viser nå at det store flertallet av disse babyene kunne vært reddet hvis vi hadde tilbudt kvinner igangsetting etter 41 uker, og flyttet hele rutinen vår én uke nærmere termin, forklarer Frøen.

Risikoen for barnet øker gradvis etter at du har kommet til 41 uker.

– Og for hver dag som går, øker den fortere og fortere, forklarer Frøen.

Grunnen er at morkaken fungerer som et tidsur for svangerskapet. Tiltagende ser man at babyer dør av morkakesvikt, oksygenmangel og infeksjoner.

Svensk studie avbrutt etter dødsfall

For kort tid siden ble en stor studie publisert i Sverige. Nesten 3000 gravide kvinner ble delt i to grupper, hvorav halvparten ble igangsatt i uke 41 og den andre halvparten ventet til uke 42.

Studien ble avbrutt mye tidligere enn planlagt fordi seks av barna døde i uke 42.

Ingen døde i gruppen som ble igangsatt én uke tidligere.

Helsedirektoratet: – Går gjennom anbefalingene nå

GJENNOMGÅR ANBEFALINGENE: Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Torunn Janbu. Foto: Ingvill Sunnby

Ifølge avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Torunn Janbu, er direktoratet allerede i gang med å revidere anbefalingene i Norge.

– Vi må være sikre på at vi får en likeverdig veiledning for alle norske kvinner, sånn at man kan føle seg trygg når man føder i Norge, forsikrer hun.

Janbu påpeker samtidig at Norge er i verdenstoppen over hvor få barn som dør i forbindelse med fødsel.

– Disse tallene er lave sett i verdensmålestokk. Likevel ønsker vi å gå gjennom anbefalingene så raskt som mulig, for å se om vi kan bli enda bedre.

Store forskjeller mellom fylkene

I en spørreundersøkelse til alle landets helseforetak svarer alle fødeavdelingene at de følger nøyaktig de samme retningslinjene om når igangsetting skal skje.

Men statistikken viser at det er store forskjeller mellom fylkene:

Sjansene for å føde i uke 42 er for eksempel dobbelt så store hvis du bor i Møre og Romsdal, sammenlignet med nabofylket Sogn og Fjordane.

Det viser fjorårets tall fra Medisinsk Fødselsregister.

Sjekk ditt fylke her: