I helgen ble det dobbelt norsk under verdenscupen i friski i Beijing.

Først stakk 22 år gamle Johanne Killi overlegent av med sin første verdenscup-seier i big air. Så fulgte 19 år gamle Birk Ruud opp med et triks som aldri har blitt gjort tidligere.

Se det spektakulære trikset og intervjuet øverst i saken!

Etter de to første rennene lå 19-åringen sist. Så slo han til med det historiske trikset «Dobbel Bio 1800», som betyr at man gjør svimlende fem rotasjoner rundt egen akse, samtidig som han tar en dobbel salto.

– Jeg liker å vite at hvis jeg presterer mitt beste, så er det bra nok til å vinne. Derfor måtte jeg ha det trikset, da. Og det så man jo; hadde jeg ikke hatt det trikset, så hadde jeg kanskje endt opp på en tredjeplass, sier 19-åringen til God morgen Norge.

– Har slitt

Å vinne sin første verdenscup i big air var også stort for Killi, selv om hun, på tross av sin unge alder, har blitt en veteran i miljøet og har mange medaljer fra andre konkurranser bak seg.

VINNERGLIS: Endelig kunne Johanne Killi smile på første plass foran italienske Silvia Bertagna (høyre) på andreplass og sveitseren Giulia Tanno (til venstre) på tredjeplass. Foto: NTB scanpix / Ng Han Guan

– Ja, det var veldig stort, for jeg har slitt litt med å få det til i finaler. Så det å endelig kunne lande begge triksene og stå øverst på pallen var kjempeartig, sier 22-åringen.

Lite oppmerksomhet i media

De unge toppidrettsutøverne viser enorme prestasjoner i internasjonale konkurranser verden over.

Likevel får de ikke samme oppmerksomhet i media her hjemme, som for eksempel de norske langrennsløperne får. Det synes de to er litt urettferdig.

– Vi jobber jo med saken, og må stå på for å bli sett, forteller Ruud.

– Jeg synes det er veldig surt at vi havner i bakleksa av dem, for vi legger ned like mye arbeid som dem og står på for å nå våre mål, fortsetter Killi.

LUFTIG: Birk Ruud er ikke redd for luft under skiene. Her under trening før vinner-rennet i Beijing. Foto: Norges Skiforbund / NTB scanpix

Og at det ligger adskillig mange timer trening bak de heftige triksene, legger de ikke skjul på.

– Det er mange timer hver dag, men det er mye forskjellig trening da. Det er minst like mye som jeg tror andre langrennsløpere legger inn. Ikke for å gjøre det til noe konkurranse, men ja, det er kanskje vanskelig å se, forteller Ruud og legger til:

– Det er annerledes trening, men det er minst like mye, hvis ikke mer iblant.

Vanskelig å leve av

Ifølge toppidrettsutøverne er man nødt til å være blant topp ti på resultatlisten for å kunne leve av idretten.

– Hvis man sammenligner med turn og andre idretter, hvor man jobber sykt hardt og må ha jobb ved siden av, så kan vi klare å leve av det. Men da må man være i hvert fall topp ti, hvis ikke går det kanskje akkurat rundt, forteller Ruud.

Onsdag morgen drar de begge til USA for å konkurrere i verdenscupen i big air i Atlanta.