Nei, man er ikke garantert et liv i lykke, selv om man er født vakker. Det gjelder ikke bare mennesker, men også biler.

Denne vakre Mercedes-klassikeren – nærmere bestemt en 1957-modell 190 SL cabriolet – har stått parkert og ubrukt i mange, mange år på en låve.

Tanken bak var, som ofte, god. Den skulle pusses opp og tas vare på for ettertiden.

Men som flere har erfart; tiden går fort. Uker blir til måneder og måneder til år.

Bilen ble importert fra Sverige for mange herrens år siden. Da av en nordmann som skulle sette den i stand.

Men slik ble det altså ikke. Bilen havnet i en låve i Skogn i Trøndelag. Der ble den stående. Lenge.

Nå skal den selges

– Jeg hørte noen rykter, jeg sjekket litt rundt og fikk etter hvert kjøpt bilen, forteller Helge Bakken fra Hommelvik som er nåværende eier.

– Den ble innkjøpt av meg med tanke på restaurering, men jeg har for mange andre bil-prosjekter på gang, så jeg velger å selge den videre, forklarer den trivelige trønderen.

– Vi er en kompisgjeng på rundt tyve mann som leier 1.000 kvadratmeter med verksted og lagringsplass i et nedlagt kyllingfjøs. Det er både trivelig og ikke minst sosialt. Her er det massevis av flotte biler og motorsykler, både ferdige og under oppussing, forklarer han.

Men tilbake til den ikke fullt så flotte 190 SL-en. Som du ser av bildene, er dette en bil som trenger mye omsorg og kjærlighet for å atter nå fordums glans.

Mye jobb kreves

– Ja, det er en god del å gjøre på denne, det er jeg helt åpen på. Den er i prinsippet slik nå, som da den kom fra Sverige for mange, mange år siden.

Mye deler følger med, men bilen er ikke komplett. Foto: Privat.

Så dette er definitivt en bil som krever litt kyndig hånd. Det finnes en del rust. motoren er vel mer eller mindre komplett, men sitter fast. Så den må åpnes og gjennomgås. Bilen er heller ikke helt komplett. Det mangler litt her og der. Blant annet kalesje og instrumenter, samt at deler av gulvet er skåret ut av tidligere eier, forklarer Bakken.

Det aller, aller meste av deler kan skaffes til disse bilene.

– Ja, absolutt. Jeg tror alt kan skaffes, jeg. Karosseridelene er i tillegg billige, mens en del andre ting kan være kostbart. Det finnes også mye ekspertise på disse bilene da det ute i Europa finnes verksteder som har spesialisert seg på nettopp eldre SL-modeller, kan Bakken fortelle.

190 SL ble produsert som et billigere alternativ til 300 SL – den med måkevingedørene – mellom 1955 og 1963. Og den er forlengst blitt en klassiker.

Motoren er en 1,9-liter på 105 hk / 145 Nm, som fores med bensin gjennom to Solex-forgassere. Nok til å gi den snertne bilen en toppfart på hele 171 km/t. Det var heftig det, midt på 50-tallet.

Heftig var også bensinforbruket – sett med dagens øyne. Kjørte man pent, rant det igjennom 1,25 liter pr. mil.

Reklamebilde fra den gangen bilen var ny. 190 SL selges nå for rundt 1,5 millioner kroner om de er fine.

Solgt etter ett minutt

At en Mercedes av dette kaliberet for lengst er et bilikon, er det liten tvil om. Det speiler også prisforlangende på en kvart million kroner.

– He, he ... Ja, det kan kanskje høres mye ut, men jeg kan bekrefte at interessen rundt bilen var enorm, selv om det kreves mye jobb.

– Første telefonen fikk jeg omtrent i det jeg trykket "publiser" på annonsen. Bilen er etter alt å dømme solgt, kjøperen fra utlandet overfører håndpenger nå. Om ikke de kommer så har jeg 15-20 andre seriøse interessenter.

– Langt over 7.000 har sett annonsen og mange har lagret den. Så jeg tror nok jeg skal klare å bli kvitt den, sier bilentusiasten med flere gamle Mercedeser og en Jaguar i garasjen.

Skikkelig fine biler som dette selges for rundt 1,5 millioner kroner og prisene har de siste årene steget.

Vi håper selvfølgelig at bilen kommer til noen som setter den i stand og får den ut på veien igjen. Det er det som er "hjemmebane" for en slik doning som dette. Ikke det å stå nedstøvet og ødelagt på en gammel låve. Selv om vi nok tror den kan smykke seg med tittelen "årets låvefunn i Norge 2019".

