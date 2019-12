Østjyllands Politi opplyser tirsdag at de etter alt å dømme har identifisert faren til de to barna som ble funnet forlatt i en handlegate i Aarhus sentrum lørdag kveld.

– Vi har formentlig identifisert faren til de to barna som lørdag ble forlatt på gaten i Aarhus. Han befinner seg sannsynligvis i utlandet, skriver politiet i en pressemelding.

Ifølge politiet dreier det seg om en 34 år gammel afghansk mann, som oppholdt seg i Danmark frem til han ble utvist etter en dom.

Politiinspektør Michael Kjeldgaard sier at de ennå ikke har identifisert moren, men går ut fra at hun heller ikke oppholder seg i Danmark.

Onkelen avhørt

En mann på 33 år som ble pågrepet på en adresse i Ølgod, er barnas onkel, ifølge dansk politi. Verken han eller den 25 år gamle kvinnen som ble tatt inn til avhør søndag, har begått noe straffbart, heter det i pressemeldingen.

Selv om politiet har kartlagt det meste av hendelsesforløpet, gjenstår det fortsatt å finne foreldrene.

– Vi fortsetter etterforskningen for å finne barnas foreldre og hvorfor og hvordan de to barna ble forlatt på Park Allé i Aarhus. Et stort etterforskningsarbeid gjenstår, sier politiinspektøren.

Mandag opplyste politiet at en afghansk kvinne (54), som sier at hun er barnas farmor, er siktet for omsorgssvikt etter å ha etterlatt barna i hjelpeløs tilstand. Motivet for 54-åringens handling er fortsatt ukjent, opplyser Østjyllands Politi.

Saken om de to barna som ble funnet av tilfeldig forbipasserende lørdag kveld, har vakt oppsikt i Danmark, Sverige og Norge.

Virket omsorgsfull

Jenta på rundt ett år satt i en sportsvogn, mens gutten på rundt 2,5 år sto ved hennes side i den kalde desembernatten. Politiet har sikret seg overvåkingsbilder fra stedet, og på filmen ser man barnevognen bli plassert på gaten.

Begge barna er i god forfatning, forholdene tatt i betraktning.

De to danske mennene som fant dem, fortalte at den lille gutten virket veldig omsorgsfull overfor sin lillesøster.

– Han ga henne smokken, og passet veldig på henne. De var pene i tøyet. De så ut som noen som var tatt godt vare på, sa Claus Vitved til den danske avisen B.T.