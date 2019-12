Vinter og glatte veier gjør at det er ekstra viktig å være skodd etter forholdene. Det gjelder naturligvis også for de tunge kjøretøyene. Både for deres egen sikkerhet – men også for å unngå ulykker som kan få svært alvorlige konsekvenser.

De siste årene har det vært mange episoder med vogntog, som med dårlig eller mangelfull dekkutrustning, har skapt skumle situasjoner på norske vinterveier.

I beste fall er det snakk om utforkjøring eller at de kjører seg fast (og skaper køer) – i verste fall ulykker.

Skal være merket M +S

Regjeringen innførte i 2013 et påbud om vinterdekk for tungbil over 3.500 kilo.

Disse dekkene skal være merket med symbolet M+S, som står for Mud and Snow. Dermed er det også enkelt for sjåfører og eiere av transportselskaper å vite hva man har å forholde seg til.

Det vil si: Det er i alle fall enkelt i teorien. Ute på veiene er det ikke alltid slik...

Her står vogntoget – etter å ha stukket av fra to kontroller

Hjemmelaget vinterdekkmerking (M+S) oppdaget på et vogntog stoppet i #kontroll på Svinesund i går. Dette førte til gebyr. pic.twitter.com/AN61Ccw646 — Statens vegvesen (@VegvesenOst) December 17, 2019

Komme seg unna reglene

Det fikk kontrollørene fra Statens vegvesen denne uken erfare, da de hadde kontroll ved grenseovergangen på Svinesund. Blant dem som ble stoppet her, var et vogntog. Og her ble det snart klart at alt ikke var som det skulle.

Statens vegvesen har lagt ut en twitter-melding med et bilde av hva de fant, og denne teksten:

"Hjemmelaget vinterdekkmerking (M+S) oppdaget på et vogntog stoppet i kontroll på Svinesund i går".

Her har altså noen forsøkt å komme seg unna reglene, ved å merke dekket selv. Dermed ble det gebyr på sjåføren fra Romania.

Bent Müller er seniorinspektør ved Svinesund kontrollstasjon og den som utførte kontrollen her:

Frest inn i sommerdekket

– Sjåføren innrømmet at han var kjent med at dekket var påført denne merkingen på litt utradisjonelt vis. Det var gjort ved hjelp av en mal, så var det frest inn i sommerdekket. Det så forsvidt ganske proft ut, men vi som er vant til å se etter ting som dette, hadde ikke problemer med å oppdage det. Det var bar asfalt og syv varmegrader her da vi stoppet vogntoget. Dermed fikk det kjøre videre, men med henvisning til et verksted for å bytte til lovlig dekkutrustning, forteller Müller, til Broom.

Fra politisk hold jobber man for øvrig med å gjøre vinterdekkreglene strengere i Norge.

Vegvesenet fikk tips: Se hva de stoppet

Samferdselsminister Jon Georg Dale på tungbilkontroll på Tromsdalen kontrollstasjon 15. oktober. Foto: Samferdselsdepartementet

Strengere regler

– Fjorårets vinter var preget av alvorlige ulykker og fastkjøringer. Derfor innfører vi nå strengere krav til vinterdekk for tunge kjøretøy, samt økte gebyrsatser for brudd på kravene til vinterutrusting. Samtidig styrker vi kontrollvirksomheten i Statens vegvesen med 20 millioner kroner, slik at vi får enda flere kontroller i vinterperioden. Farlige vogntog skal bort fra norske vinterveier, har samferdselsminister Jon Georg Dale uttalt tidligere i høst.

Kravene til vinterdekk som nå blir innført går ut på at det bare er dekk merket med det såkalte "alpesymbolet" som er godkjent på drivende og styrende aksler på tunge kjøretøy. Disse dekkene har vist seg å ha bedre akselerasjonsevne på vinterføre, og vil derfor bidra til bedre framkommelighet.

Kravene innføres med en overgangsperiode på ett år, slik at næringen gis tid til omstilling. Tyskland og Sverige har innført samme krav, men med en vesentlig lengre overgangsperiode, fram til 2024.

