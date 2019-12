– Det er et smykke i nabolaget vårt som dessverre må bort, sier Rønneberg og Vestnes til TV 2.

De to naboene på Moa i Ålesund ønsker ikke bidra til spredning av den farlige bakterien som blant annet angriper eple- og pæretrær samt planter i rosefamilien og alle mispelartene

– Men vi reagerer på at hekken blir fjernet uten noen form for kompensasjon, sier de to naboene.

Gitt opp

Hekker som bulkemistel er en stor smittebærer og Mattilsynet har kjempet mot utbredelsen av sjukdommen siden 1986. Nå har de gitt opp kampen, og retter innsatsen mot videre utbredelse. Sjukdommen er registrert en rekke steder langs kysten fra Kristiansand til Ålesund.

PLANTEDOKTOR: Nils Melbø i Mattilsynet reiser landet rundt for å avdekke og bekjempe pærebrann. Foto: Kristian Myhre/TV 2

– Vi har ryddet 200 000 eiendommer og utmarksområder for å hindre videre spredning til fruktdyrkingsområder og produksjonssteder for vekstplanter. Men det er ikke penger til at vi skal dekke innkjøp og beplanting av nye hekker. Den kostnaden må hver enkelt grunneier dekke, sier plantedoktor Nils Melbø i Mattilsynet til TV 2.

Prinsipp

TV 2 møter han og andre pærebranndødere på Hinna i Stavanger, i ferd med å rydde et område med hekk som har spredd seg.

– Denne sjukdommen spres først og fremst via insekter og insekter kan fly lang. Det er også grunnen til at vi har opprettet en sikkerhetssone på 1000 meter til Plantasjen slik at publikum skal være sikker på at de får friske planter, opplyser Melbø.

Og hekken til de to gode naboene Rønneberg og Vestnes ligger bare 700 meter fra Plantasjen i Ålesund.

– Det er prinsippet om at vi ikke får dekt den dette handler om. Vi synes det er trist hvis må fjerne hekken her, spesielt hvis vi må ta regninga selv.

– Men det er jo bare en hekk?

– Ja, det er bare en hekk, men det koster oss dyrt hvis vi skal opp med røttene på hekken som må fjernes og plante ny hekk, sier de to grunneierne i Ålesund.