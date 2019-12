Den er konstruert for å herje i terrenget – helt opp til toppfarten på 170 km/t. Men Ford Ranger Raptor er egentlig også en perfekt bybil.

Med 28 centimeteres bakkeklaring og spesialutviklede dempere fra Fox, sluker den dårlige Oslo-veier rått. Enten det er snakk om dype hull, asfaltkanter eller trikkeskinner. Ranger Raptor bryr seg ikke nevneverdig, den bare flyter bestemt over.

Dette er også bilen det frister å gi gass over fartsdumpene med, kontra å bremse.

Trange parkeringshus og stramme blikk fra enkelte syklister, er derimot Raptorens største fiende i byen. Dette er et digert beist, som stjeler både plass og oppmerksomhet.

Klatremus

Ok. Selv om Raptor er en komfortkonge i byen, kjører vi naturligvis ikke en av markedets heftigste pickup-er her. Vi tar i stedet turen til fjells, for å teste terrengegenskapene skikkelig.

Bilen er utstyrt med seks ulike kjøreprofiler. Den heftigste heter Baja. Da lover Ford at bilen skal yte sitt aller beste for å ta deg frem i terrenget, nesten uansett hastighet.

Vi har testet Ranger Raptor tidligere, opp slalåmbakken i Norefjell. Den øvelsen gikk overraskende smertefritt, derfor er vi spent på hvordan de drøyt 2,5 tonnene takler snø og langt glattere underlag nå.

Vi er på Golsfjellet for å se om Fords «klatremus» innfrir.

Ford Ranger er Europas mest solgte pickup. Dette er Raptor-versjonen.

10 gir

Sammenlignet med en vanlig Ranger, har Ford gjort flere grep på Raptor-utgaven.

Hele hjulopphenget er nytt og bakkeklaringen økt. Demperne fra Fox leverer 30 prosent lenger fjæringsvei, og sørger for ekstremt god komfort – også utenfor veien.

Sportssetene er signert Raptor i ryggen.

Selv om Ranger Raptor trives ekstremt godt i offroad-løypa, synse vi bilen fungerer veldig bra på vanlig vei også. Det skal sies at både vekten og dekkdimensjonen merkes godt i svingene, men ut over det, er dette en behagelig milsluker.

På en stor bil som Ranger Raptor høres det kanskje snaut ut med en 2-liters dieselmotor under panseret. Sannheten er at denne kler bilen veldig godt. 213 hk og 500 Nm gir nok overskudd, samtidig som kreftene spiller på godt lag med automatkassen på hele 10 trinn.

Den er akkurat så bøllete som den ser ut

I planet kan du laste opp til 640 kilo. Prisen på vår testbilen ender på 698.000 kroner – som varebil.

Skuffelsen

Når vi beveger oss oppover Golsfjellet, er det ikke vanskelig å finne utfordrende områder å teste offroad-egenskapene på.

Basert på vårt forrige møte på Norefjell, er selvtilliten på plass. Vi kaster oss derfor av veien, og opp en liten bakke. Det høres ikke ut som en utfordring, men når bakken er dekket med en over halvmeter tung snø, kan dette fort bli spennende likevel…

Det tar kun et par sekunder før skuffelsen blir et faktum. Vi sitter bom fast i Ford Raptor! Hverken firehjulsdrift eller låste differensialer hjelper. Så ser jeg et av problemene: ESP-systemet er aktivt. Det kombinert med litt fort lite gass i utgangspunktet forklarer situasjonen…

Vi er på plass på Golsfjellet Fjellstue. Dette ligger rett ved Tisleifjorden, hvor det arrangeres banekjøring hver vinter.

Bajas!

Vi kan ikke gi oss så lett. Derfor finner vi en ny bakke, med enda mer snø. Logisk nok klinker vi til og gjør et nytt forsøk.

Denne gangen er bilen i Baja-mode og ESP er deaktivert.

Akkurat som en snøfreser fra Yanmar, graver den seg bare gjennom. Underlaget er mildt sagt kupert, men inne i bilen er det som å passere en meitemark på veien. Du merker absolutt ingenting.

For en bajas dette er, bare du bruker den riktig!

I videovinduet under kan du se mer av vårt møte med Ranger Raptor på Golsfjellet.

