Slik gikk det med «Alene hjemme»-skuespillerne

Det er sikkert vanskelig for mange å fatte, men neste år er det 30 år siden filmen «Alene hjemme» hadde premiére.

Filmen har blitt en del av juletradisjonene for svært mange nordmenn.

Kassasuksess

«Alene hjemme» hadde premiére på amerikanske kinoer i november 1990, og er blant de største kassasuksessene i sin sjanger til dags dato.

Julefilmen ble Macaulay Culkins store springbrett til Hollywood, og selv om han hadde spilt i flere spillefilmer før 1990, ble «Alene hjemme» gjennombruddet.

Barnestjerne

Etter dette ville «alle» ha en bit av barnestjernen. Han ble rangert som nummer to på VH1s liste over verdens «100 beste barnestjerner», og hadde en rolle i Michael Jacksons musikkvideo til låta «Black or White».

BARNESTJERNE: Macaulay Culkin i New York, januar, 1991. Foto: Malcolm Clarke/Scanpix

Macaulay Culkin (39) ble en publikumsfavoritt i rollen som herlige Kevin, som blant annet hamler opp med to innbruddstyver på mesterlig og temmelig brutalt vis.

Men hvordan går det med filmens kjente og kjære skuespillere i dag?

Macalucay Culkin (39) - Kevin McCallister :



Culkins hovedrolle som Kevin McCallister gjorde 10-åringen til en megastjerne i 1990.

Rett etter sukessen spilte han inn dramakomedien «My Girl» i 1991 og senere oppfølgeren «Alene hjemme 2» i 1992.

VOKSEN: Macaulay Culkin stenger Nasdaq i San Francisco, august, 2019. Foto: Kimberly White/Scanpix

Macaulay giftet seg allerede som 18-åring med jevnaldrende Rachel Miner, men paret ble separert to år senere.

«Alene Hjemme»-stjernen var tidligere i et syv år langt forhold med skuespiller Mila Kunis, som nå er gift med Ashton Kutcher.

Culkin har vært involvert i en rekke skandaler, blant annet i forbindelse med rusmisbruk, men har den siste tiden stablet seg på beina, og ser friskere ut enn på lenge.

Han er for tiden engasjert i en podcast ved navn «Bunny ears».

Joe Pesci (76) - Harry Lime :

Pesci er ikke fremmed med å spille kriminell, men rollen som kjeltringen Harry Lime i «Alene hjemme» var snillere enn normalt.

I 1998 annonserte Pesci at han skulle ta seg en filmpause for å fokusere på sin musikkarriere. Han hadde tjent gode penger som produsent i Broadway-musikalen «Jersey Boys», og hadde også gitt ut to album.

GANGSTER: Joe Pesci ankommer premieren på «The Irishman» i Nw York, september, 2019. Foto: Evan Agostini/Scanpix

I 2006 gjorde Pesci film-comeback i Robert De Niros «The Good Shepherd». I 2010 spilte han mot skuespillerstjernen Helen Mirren i filmen «Love Ranch», før han dukket opp i en Snickers-reklame året etter.

Joe Pesci er skilt en gang. I 2007 ble det kjent at han hadde forlovet seg med den 27 år yngre modellen, Angie Everhart.