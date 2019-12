En mann i 60-årene omkom etter en brann i en leilighet på Tveita i Oslo mandag formiddag.

Mannen ble fraktet til sykehus etter brannen. Tirsdag får TV 2 opplyst at mannen omkom etter brannen.

– Han ble kjørt rett til Ullevål og ble bekreftet omkommet da han kom dit, sier Oscar Støversten, fungerende leder for avsnittet for spesiallovgivning i Oslo politidistrikt.

Etterforsker

Politiet foretar undersøkelser i leiligheten.

– Politiet gjør taktiske og tekniske undersøkelser, men vi har ingen grunn til å tro at det er noe straffbart som har skjedd, basert på de opplysningene vi sitter på nå, sier Støvertsen til TV 2.

Han opplyser at mannens pårørende er varslet.

Naboer varslet

Det var vitner som varslet politiet om at det brant. Flere naboer hadde da reagert på røyk og hørt brannalarmen.

– Jeg så inn, og det var åpne flammer der, helt fullt av svart røyk, sa en nabo til TV 2 mandag.

Han sier at han vurderte å bryte inn vinduet for å få ut personen, men at han ikke turte på grunn av all røyken.

Den omkomne ble hentet ut av brannvesenets røykdykkere.

Leiligheten ligger i en fireetasjers blokk. Brannen ble raskt slukket.

Ingen andre leiligheter enn der det brant er skadd, og ingen andre personer fikk røyk i seg.