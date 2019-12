Elbilene har kommet for fullt i Norge de siste årene. Vi har passert 250.000 elektriske biler på norske veier. Og mange flere skal det bli.

Neste år starter nemlig den virkelig store offensiven fra verdens bilprodusenter. En rekke nye elbiler kjører inn. Og her i Norge venter vi at elbilene for første gang skal stå for mer enn halvparten av det totale nybilsalget.

Dette betyr at svært mange nordmenn de siste årene har blitt elbileiere. Og at mange snart skal kjøpe sin første elbil.

– Vi som jobber med dette, har lenge sett at det er et stort informasjonsbehov rundt elbil. Det er nemlig en god del man bør sette seg inn i når man blir elbileier. Noe er kanskje ganske opplagt, mens andre ting krever at man bruker litt tid. Derfor har vi i Broom nå laget en nettserie vi har kalt Elbilguiden. Her tar vi for oss en rekke aktuelle temaer, målsetningen er å guide seerne gjennom alt som er viktig å vite når man skal kjøpe og eie elbil, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Følte seg lurt

– Hva er det viktigste her?

– He he, det er et vanskelig spørsmål! Min erfaring er at det spriker veldig mye. Men dette med rekkevidde og hvordan man utnytter den best er veldig sentralt. Alle som har kjørt endel elbil har erfart at kjørestilen har veldig mye å si her. Dessuten spiller også temperatur og topografi inn. For noen år siden hadde vi en god del eksempler på kunder som kjøpte elbil og endte med å føle seg lurt. De stolte på de offisielle rekkeviddetallene, men erfarte fort at de ikke alltid var så realistiske, forteller Benny.

Her har det også vært en viktig omlegging de siste årene. I starten ble rekkevidden til elbilene målt etter den såkalte NEDC-målemetoden. Denne var i praksis altfor snill. Nå er WLTP innført som nytt system. Dette er langt mer realistisk og dermed også mer til å stole på.

Tesla har virkelig flyttet grensene for hva elbiler kan klare. Og i Norge har salget vært stort de siste årene.

Elbiler og kulde...

– Vi ser også at mange lurer på dette med lading. Her kan det nok fort virke som en liten jungel, med ulike kontakter og systemer. Det er heller ikke tilfeldig hvor man lader. Hurtiglading har nok de aller fleste hørt om, men hvor hurtig det egentlig går – det kan variere mye. Så kommer dette med hjemmelading inn. Hva er egentlig reglene her? Og hvor mye penger bør man investere for å kunne lade bilen trygt og effektivt hjemme? Det skal vi gi svaret på, sier Benny.

– Noe annet som er veldig aktuelt nå, er vel elbil og kulde?

– Absolutt. Mange elbileiere har fått seg en overraskelse på denne årstiden. Alle elbiler oppfører seg vesentlig forskjellig nå, kontra på en fin sommerdag. Det viktigste her er igjen rekkevidde. Mange har fått en stor overraskelse når de har pakket elbilen og dratt til fjells med den første gang. Da er det også ekstra viktig å være bevisst på hvor mye strøm man bruker, både til kjøring og oppvarming av kupéen. Dette med forvarming og muligheten for det – eller ikke – spiller også inn.

Mange elbileiere erfarer at det må lades oftere nå, enn på sommeren,

Markedet har forandret seg helt

– Og så har vel ikke Broom laget en nettserie uten å komme inn på hva som er viktig før man skal kjøpe bilen?

– Det er helt riktig! Vi har delt dette i to, og skiller her mellom brukt og helt ny elbil. På begge områder har det skjedd mye bare det siste året. I bruktmarkedet er det nå nye tider. Vi har gått fra et marked der etterspørselen var mye større enn tilbudet – til motsatt situasjon for flere modeller. Dette gjelder særlig det vi kan kalle første generasjon elbiler, med kort rekkevidde. Disse er det nå et betydelig overskudd av. Det betyr naturligvis også mye for prisene, sier Benny.

Han legger til:

– I nybilmarkedet er det også mye mer uoversiktlig nå, enn for bare ett år siden. Det har kommet inn mange nye biler, og mange flere er på vei. Det gjør at det er mye mer å velge mellom, men også: At selve valget blir vanskeligere. Derfor er det veldig viktig å kartlegge hva man ønsker og trenger, og ta valget ut fra det. Og det skal vi naturligvis hjelpe til med så godt vi kan!

Brooms elbilguide har premiere her på Broom, 1. juledag.

