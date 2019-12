Tirsdag er det ventet nok en dag med store demonstrasjoner i Frankrike. Årsaken til demonstrasjonene er at franske fagforeninger har gått ut i streik og protesterer mot regjeringens pensjonsreform.

Det er Emmanuel Macrons avgjørelse om å heve pensjonsalderen til 64 år for alle franskmenn, som har skapt raseri.

Rammer transporten

Etter reformen skal franskmennene stadig kunne gå av med pensjon når de blir 62 år gamle. Men skal man ha fulle pensjonsrettigheter, må man arbeide til man er 64.

Fagforeningene som organiserer streiken, krever at regjeringen går tilbake på planene om å endre landets pensjonssystem.

Yrkesgrupper som i dag har pensjonsordninger med lavere pensjonsalder, som togkonduktører, havnearbeidere og andre, blir særlig rammet av streiken. Mandag fortsatte streiken på den tolvte dagen på rad, og over 600 kilometer med vei ble rammet av trafikkaos som følge av dette.

STENGT: Et skilt viser at Eiffeltårnet er stengt som følge av den nasjonale streiken. Foto: AP Photo/Christophe Ena

Juleproblemer

De mer ytterliggående fagforeningene har foreslått å fortsette streiken inn i juletiden, noe som har blitt møtt med misnøye i regjeringen.

Statsminister Édouard Philippe sa søndag til avisen Le Parisien at franskmennene, spesielt dem som må reise for å kunne feire jul med familien, vil sette svært lite pris på å bli tvunget til å feire hver for seg.

– Jula er en viktig tid. Jeg tror ikke franskmenn vil tolerere å bli frarøvet dette, sier Philippe, som videre oppfordrer fagforeningene til å «ta sitt ansvar».

STREIKER: Demonstranter marsjerer i Nantes, sør-vest for Paris, tirsdag. Foto: Loic Venance/AFP

Pensjonsreform

Det var forrige uke at statsminister Édouard Philippe la frem den nye pensjonsreformen.

Regjeringen insisterer på at reformen er sårt tiltrengt for å gjøre det nåværende systemet, som er mer fordelaktig for dem som arbeider i offentlig sektor, mer rettferdig og bærekraftig.

PROTESTER: Franske havnearbeidere streiker i Marseille. Bildet ble tatt torsdag forrige uke. Foto: Reuters/Jean-paul Pelissier

Philippe har invitert fagforeningene til videre samtaler til uka.

En meningsmåling i ukebladet Le Journal du Dimanche, der 56 prosent av de spurte sier de enten støtter de streikende eller sier de sympatiserer med saken og kun 30 prosent sier de er motstandere av den, har dog oppmuntret fagforeningene.

Organisatorene håper på å gjenta streikesuksessen fra 1995, da de tvang en sentrum-høyre-regjering til å legge fra seg sin pensjonsreform, etter at tre uker med omfattende streik rammet metroen og togstasjonene like før jul.