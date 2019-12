Det bekreftet klubben på sin hjemmeside tirsdag.

– Han har nok hatt en fornemmelse en stund om hvilken vei det gikk, men han har taklet det profesjonelt, sier Ståle Solbakken.

– Han har hele tiden vært men god lagkamerat som har støttet guttene. Han har bidratt til våre gode felles resultater, også selv om han har vært skuffet over at han ikke har spilt mer, fortsetter Solbakken.

Den norske trenere roser Bendtner for måten han har hjulpet ungguttene på laget.

– Han har vært en mønsterelev og hjulpet troppen og de unge spillerne i hverdagen med sin erfaring som fotballspiller og sitt gode humør, sier Solbakken.

Spissen, kom kom til FCK fra Rosenborg på tampen av sommerens overgangsvindu, har startet to Superliga-kamper i høst. Han har blitt byttet inn i totalt fem kamper.

– Jeg er stolt over at jeg har fått spille i FCK-drakten og scoret et mål i Telia Parken, som var en av mine drømmer som fotballspiller. Jeg har hele tiden kjent premissene for den muligheten jeg fikk av FCK og Ståle, og jeg er blitt behandlet godt av alle i klubben, sier Bendtner.

– Det er ingen tvil om at jeg hadde en drøm om at det skulle bli mer spilletid og en lengre avtale, men jeg respekterer fullt ut den beslutningen Ståle har truffet, fortsetter han.

FC København slo OB 2-1 mandag kveld og går inn i vinterpausen bare fire poeng bak FC Midtjylland. Danskene er også videre til 16-delsfinale i Europaligaen. Der venter Celtic i februar.