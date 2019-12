Juleinnspurten er hektisk for de fleste av oss. Nå er det mye som skal ordnes og handles inn, før roen kan senke seg og julen ringes inn.

Hektisk er det også hos forsikringsselskapene. Dessverre er nemlig de siste dagene mot jul overrepresentert med uhell i trafikken.

Frem mot jul øker aktiviteten, spesielt rundt byene og de større kjøpesentrene. Når mange har dårlig tid og kjemper om de samme parkeringsplassene, går det lett galt.

Praktisk å ha med bilen

Dagene før julaften er statistisk de farligste og dyreste dagene i trafikken og historisk sett er det 22. desember som er verst. Men hvorfor er det slik og hva kommer til å skje i år?

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige og kan fortelle at det er flere faktorer som spiller inn.



Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige. Han venter travle dager nå.

I år faller julaften på en tirsdag, med helgen rett forut. Han tror derfor det er umulig å peke på en spesiell dag som vil utmerke seg, men tror hele uken før vil være hektisk, også for forsikringsbransjen.

– I motsetning til flere andre store handledager, er julaften målstreken alle må over – uansett hvor travelt det ellers er, sier Voll.

I dagene rett før jul er det for sent å benytte seg av netthandel, da må mange ut. Og når man skal gjøre unna større innkjøp, er det naturligvis praktisk å ha med bilen på handleturen.

"Ingen" innrømmer at de har krasjet inn i andre

Det skal ikke store skaden til før tusenlappene flyr, selv svært små reparasjoner blir fort kostbare. Foto: Gjensidige.

Fem hovedårsaker

Gjensidige trekker frem fem hovedårsaker til at det smeller så ofte nå:

Enormt med mennesker og trafikk. Alle sloss om de samme parkeringsplassene. Mange kjører inn når de skal parkere og rygger ut – det er det motsatte som er riktig. Mange stresser og kaver. Bytt gjerne sjåfør, til en med lavere puls. Tiden er knapp og tusen ting skal gjøres før julefreden senker seg.

Dette er en av de skumleste bruktbil-fellene

Hvordan du parkerer kan ha mye å si for om det går bra – eller om bilen blir skadet. Foto: Gjensidige.

Parker litt unna

En liten bulk fra en handlevogn kan koste flere tusen kroner. Et enkelt råd: Er du ute litt tidligere på dagen, er det færre mennesker og lettere å finne en grei parkeringsplass.

Alle ønsker seg noe fint til jul. En kostbar bulk eller en dult i siden fra nabobilen står derimot langt nede på ønskelisten

– Stress ned, rygg inn og parker litt unna inngangspartiet er gode tips for å unngå skader. Det er sikrere for omgivelsene og kan spare deg for mange ergrelser, avslutter Voll.

Derfor er det så dyrt å ha enkelte biler på verksted

Gode råd for å unngå parkeringsskader Unngå mørke og trange parkeringshus. Rygg inn, kjør ut

Styr unna trange parkeringsplasser

Sørg for at vinduene er fri for dugg før du kjører/rygger ut.

Unngå parkeringsplasser nær inngangspartier

Ikke la små barn åpne døren selv

Ta deg god til og ikke stress Vis hensyn og følg ekstra godt med i trafikken

Se video: 760 hestekrefter – da måtte vi bare prøve...