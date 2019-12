Kvinne (45) vant over bankene – gir håp for andre med milliongjeld

Sist uke fikk en 45 år gammel kvinne en dom fra Borgarting lagmannsrett, i en rettssak mot Komplett Bank og Bank Norwegian.

I Oslo tingrett ble kvinnen dømt til å betale bankene summen på over en million kroner hun hadde i lån hos dem – til tross for at lånene var tatt opp av ektemannen, og han var dømt til fengsel for ID-tyveriet.

– Angrep meg

Så, i lagmannretten, snudde alt. Da var bankene enig i at kvinnen ikke hadde handlet uaktsomt da ektemannen klarte lure til seg BankID-en hennes.

TV 2 har tirsdag snakket med kvinnen.

– Dette har vært en veldig vanskelig prosess. Det har føltes som et angrep fra bankene på meg som person, at de kom etter meg med alt de hadde. De skulle jo bevise at jeg hadde handlet uaktsomt, sier hun.

Kvinnen er høyt utdannet, og eide en bolig før saken ble rullet opp i 2016. For å betale pengene bankene krevde, måtte hun selge boligen der hun bodde med sine to barn.

– Jeg kan ikke beskrive hvor vanskelig saken har vært for oss. At jeg faktisk vant fram i lagmannsretten var overraskende, det kom helt uventet på meg, men jeg ble veldig lettet. Det er jo det eneste riktige, men jeg hadde mistet troen etter dommen i tingretten, sier hun.

Fem rettssaker

Identitets-tyveri oppstår når... ... noen anskaffer, overfører, besitter eller fremstår som rette innehaver av personlige opplysninger tilhørende en privatperson eller selskap på en uautorisert måte, med den hensikt å begå bedrageri eller annen kriminalitet. Kilde: Datatilsynet



TV 2 snakket for et år siden med Janne Lundhaug. Hun skyldte da flere banker 2,1 millioner etter at samboeren tok lån ved å signere med hennes BankID.

Han ble også dømt til fengsel for svindelen, men det var likevel henne bankene gikk etter for å få pengene tilbake.

Det har også fem rettssaker mot forskjellige banker det siste året bekreftet. En av sakene vant hun også, dette var den ene saken der hun fikk bistand fra en advokat. I de andre sakene har hun representert seg selv – advokat er for dyrt.

I DYP GJELD: Janne Lundhaug. Foto: Privat

– Jeg har jo ikke sjanse mot dem i retten, de kommer der med advokatene sine, og så er det bare meg, sier hun til TV 2 tirsdag.

Det hun synes er verst er følelsen hun sitter igjen med av å være kriminell.

– Her er det samboeren min som har svindlet meg, og så er det jeg som blir dømt til å betale, selv om retten allerede har slått fast at jeg er blitt utsatt for noe kriminelt, sier hun.

I Jannes sak er det særlig det at hun oppdaget et bankkort, og da burde ha mistenkt at samboeren også kunne ta flere lån, som ligger i at hun har handlet uaktsomt.

Hun mener selv at hun aldri kunne sett det komme – at samboeren gjennom 14 år tok opp flere millioner i lån for å dekke en spilleavhengighet.