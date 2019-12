For en drøy uke siden kom det frem at Verdens antidopingbyrå (Wada) har besluttet å utestenge Russland fra de største idrettskonkurransene de neste fire årene.

Russiske idrettsutøvere kan likevel få delta under nøytralt flagg.

Ingen russiske ledere får ha internasjonale verv i idretten, Russland får ikke arrangere store, internasjonale konkurranser og det blir ikke lov til å bruke det russiske flagget eller nasjonalsangen i store internasjonale konkurranser.

Sykkelstjernen Ilnur Zakarin er blant dem som er grundig lei den russiske dopingsagaen. Zakarin, som syklet sammen med Alexander Kristoff i Katjusja, vurderer derfor å skifte statsborgerskap. Russeren er for tiden i Spania på treningsleir med sitt nye lag CCC.

– Jeg ønsker å delta i OL, uansett hvilket flagg jeg sykler under, sier Zakarin ifølge Cyclingnews.

Bor på Kypros

30-åringen har bodd på Kypros de siste seks årene. Han har vurdert å skifte statsborgerskap, selv om det ikke lar seg gjøre før OL i Tokyo.

– Jeg har tenkt på det. Det er mulig, men jeg er ikke sikker. Det er noe jeg må vurdere, forteller han.

Zakarin hadde store ambisjoner i Rio-OL, men fikk i utgangspunktet ikke lov til å delta. Grunnen var at han sonet en dopingdom mellom 2009 og 2011 for å teste positivt på et anabolt steroid. Russere med dopinghistorikk ble nektet å delta, men to dager før OL-fellesstarten hevder Zakarin at han fikk klarsignal.

– Men tiden fra jeg fikk grønt lys til konkurransen startet ble for knapp. Jeg fikk ikke forberedt meg. Det var urealistisk. Det smertet, sier Zakarin.

– Ikke en del av problemet

Sykkelstjernen understreker at han ikke har noe å skjule. Han tror det teller positivt at han bor utenfor Russland.

– Det er det russiske antidopingbyrået (RUSADA) som Wada hevder har gjort en feil, men alle testene mine er gjort av Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) og Wada - ikke det russiske byrået. Jeg er uavhengig og ikke en del av problemet, hevder Zakarin.