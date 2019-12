Fredag kveld vant Amalie Skeide Sandvik (18) Norske Talenter med et imponerende sceneshow for sine fantastiske drillkunstner.

Fjernet mandlene

Kontrasten ble da stor for Norske Talenter-vinneren da hun ble lagt inn på sykehus i Ålesund på mandag, like etter seiersfest i Oslo.

Amalie har lenge planlagt operasjon for å fjerne mandlene. Nå hadde hun mulighet til det i forbindelse med ferie.

– Formen er vel ganske dårlig akkurat nå. Ligget rett ut siden operasjonen, og blir nok liggende de neste dagene også, forteller Amalie til TV 2.

Brå overgang

Fra finaleseier og fest i Oslo bar det rett hjem til Ålesund for å opereres. Amalie har vært mye plaget med sykdom og halsbetennelser det siste året, så nå håper hun å trene for fullt igjen uten å tenke sykdom.

– Dette ble selvfølgelig en veldig brå overgang fra seier til operasjon. Gikk jo fra å være helt på topp i livet til å synke helt til bunns. Nå klarer jeg verken å spise eller snakke, så kan vel trygt si det var litt av en forandring. Det er jo gjerne veldig mye som skjer uken etter noe sånt som dette, og da er det jo veldig kjipt å ikke kunne delta på det, forteller Amalie til TV 2.

Italia

Amalie har planene klare for videre karriere som sportsdriller når hun blir frisk. Hun opplever stor begeistring for sin idrett etter at hun gikk til topps i Norske Talenter.

– Jeg tror og håper at denne seieren har åpnet opp mange dører, og det må jeg virkelig sette pris på og utnytte. En slik sjanse får man ikke mange ganger i løpet av livet. Så får vi nå se etterhvert da, om jeg tilslutt ender opp i Italia for å trene for fullt. Det hadde jo vært sinnsykt gøy om jeg hadde fått til det, avslutter Amalie.