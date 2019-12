Seks tips: Slik kaster du mindre mat i jula

SKRIV HANDLELISTE: Tvetenstrand mener en ordentlig handleliste vil bidra til mindre matsvinn. Foto:

– Veldig få planlegger hva de skal handle inn til julen. Unngå å gå på butikken sulten, gå gjennom kjøleskapet før du handler og sett opp en ordentlig handleliste, sier Tvetenstrand.

Hun tror handlelista sparer både miljø og lommebok.

– Det er godt for både miljøet og lommeboka. Mange sier de hadde brukt litt mindre om de hadde planlagt bedre, forteller Tvetenstrand.

Tips 5: Lag noe nytt av julemiddagen

Rødseth tror folk stresser mye med å handle inn til jul, og presiserer at butikkene ikke holder stengt mange dager.

MAT PÅ FJELLET: Anne Marie Schrøder oppfordrer til å ta med matrestene på fjellet. Foto: Matvett

– I praksis er det egentlig to-tre middager man skal planlegge. Etter 2. juledag er butikkene åpne igjen, sier han.

Rødseth mener det ligger mange alternative oppskrifter i restene etter julemiddagen.

– Det handler om å planlegge. Mange blir lei julemat og kaster mat på grunn av det. Jeg oppfordrer til å heller lage noe nytt av julematen. Det finnes mange oppskrifter som gir en ny vri på julemiddagen, forteller Rødseth.

Tips 6: Ta med maten på fjellet

Schrøder er enig i at det finnes mye man kan gjøre med restene fra julemiddagen.

– Spis opp julematen i løpet av romjula. Det smaker godt med en suppe med pinnekjøtt, eller en wrap med julemat på skøytebanen, sier hun.

Schrøder oppfordrer de som skal reise bort til å ta med seg maten.

– Mange reiser bort i jula. Ta det med deg restene på fjellet i jula, eller gi det bort før du reiser, tipser hun.

Priskrig

Når det kommer til den pågående priskrigen på julevarer er Schrøder skeptisk.

– Det er vanskelig å ikke kjøpe mer enn man trenger. Vi i Matvett mener at man ikke må ha 3 for 2 på samme ferskvare, det gjør at man kjøper mer enn man får brukt opp, sier hun.

Tvetenstrand mener at man ikke skal glemme at disse tilbudene betyr mye for mange.

– Man kan ha råd til å kjøpe det man ellers ikke har råd til. Hvis man er litt strukturert og planlegger, og fryser ned det man kjøper mye av, er det en fin anledning til å kjøpe rimeligere mat, sier hun.

Rødseth tror det er lurt å satse på tørrvarer om man skal handle billig, men også unngå matsvinn.

– Tørrvarer kan man kjøpe litt av siden de holder lenge. Man kan bli litt blind når alt er så sykt billig. Man må huske at man skal ha plass i kjøleskapet eller fryseren, sier Rødseth.