På grunn av gjentakelsesfare vil politiet be om fire nye uker i varetekt for 32-åringen, opplyser politiadvokat Kari Kirkhorn i Oslo politidistrikt til NTB.

Mannen kapret en ambulanse på Rosenhoff i Oslo 22. oktober i år. Ambulansen kjørte i vill fart mot Torshov der mannen til slutt ble overmannet.

Han er siktet for drapsforsøk på et eldre ektepar, en mor og et tvillingpar på sju måneder som lå i en barnevogn.

Mannen har benektet hovedpunktet i siktelsen om at han forsøkte å kjøre ned folk med vilje.

