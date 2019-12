– Ordet skandale blir ofte brukt i det politiske ordskiftet. Men denne saken fortjener faktisk det ordet, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hun oppsummerte tirsdag den politiske høsten på en pressekonferanse i statsministerboligen.

– Denne høsten har norsk politikk, embetsverk og rettsvesen stått overfor en sak vi tidligere ikke har sett maken til. Regjeringen vil i nær fremtid opprette en egen nemnd som skal behandle eventuelle klager på erstatningskrav som springer ut av EØS-saken, sier statsministeren.

Kjernen i Nav-skandalen er at reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land har vært praktisert feil over mange år.

– Hver stein skal snus

– Regjeringen skal sørge for at vi kommer til bunns i denne EØS-saken. Hver stein skal snus. Alle fakta skal på bordet, sier Solberg.

– Norge er et samfunn med høy tillit mellom folk og myndigheter. Nav-saken har svekket den tilliten. I denne saken er det flere deler av det offentlige Norge som har sviktet, både i forvaltningen og i rettsvesenet. Vi ser også at feilen i Nav har fått følger i andre sektorer, som for eksempel i Skatteetaten, sier statsministeren.

Statsminister Erna Solberg (H) mener regjeringen med sin omstridte kommunereform har skutt kjærlighetens piler ut i Norge.

– Over flere år har kommuner over hele landet flørtet med hverandre. Noen steder har det blitt match. Andre steder har det blitt nei, sa Solberg da hun holdt sin tradisjonelle pressekonferanse før jul.

Slike prosesser tar tid, og i perioder har det vært støy og uenighet, vedgikk statsministeren.

Men ifølge henne viser prosessen samtidig at det er viktig å holde fast ved de politiske prioriteringene over tid.

Større og sterkere kommuner

Solberg trakk fram at kommunereformen var noe av det første Høyre, Frp, Venstre og KrF ble enige om i 2013.

– I de kommunene som slår seg sammen, ser vi at det nå blir bedre tjenester, fastholdt statsministeren.

Ifølge henne betyr større og sterkere kommuner at lokalsamfunnene settes bedre i stand til å møte morgendagen.

– Kommunereformen bidrar til at kommunene får større fagmiljøer, kan bruke mer ressurser på kvalitet og færre mennesker til administrasjon. Det betyr at flere mennesker i stedet kan jobbe som lærere eller sykepleiere, sa hun.

Kommunereformen fører til at dagens 422 kommuner reduseres til 356, og fra 1. januar vil hver tredje innbygger bo i en ny kommune.