Simon og Tobias skulle bare fiske julekveite – havnet i branndrama

Reddet av hvalturister

Mens minuttene gikk og de ble stadig kaldere, kom hjelpen fra uventet hold. Noen franske turister i nærheten hadde plukket opp nødsignalet og satte kursen mot dem.

– Da vi hørte motorduren nærme seg ble vi veldig glad. En gruppe med franske hvalturister, som hadde tilhold i Seglvik, hadde sett brannen og nødrakettene. Nå kom de susende mot oss i en RIB, sier Simon.

Etter å ha kommet seg vel om bord til de franske turistene, så de lysene fra et større fartøy som nærmet seg. Det var et frakteskip som også hadde plukket opp nødsignalene.

Simon og Tobias ble heist om bord på frakteskipet og deretter videre opp i redningshelikopteret få minutter senere.

Imponert over redningsaksjonen

De ble fløyet til land for helsesjekk, før de kunne returnere til familien i Tromsø.

– Familien hadde vært skikkelig engstelig. Jeg trodde sønnen min, Adrian (snart to år) er for liten til å skjønne dramaet. Men han har aldri vært så kosete med meg som etter dette branndramaet, sier Simon som priser seg lykkelig for å være i live.

De to kameratene er imponert over redningsaksjonen som ble sett i verk. De mener at både hovedredningssentralen og kystradioen håndterte aksjonen svært profesjonelt.

– Det gikk ikke mer enn 40 minutter fra vi sendte ut nødsignal til SeaKing var på plass. Men det er bekymringsfullt at redningsskøyta var seks timer unna oss. Med så stor aktivitet som det er her i Nord-Troms, bør det absolutt være flere fartøy i området, sier fiskeren.