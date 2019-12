Forslaget er hentet fra et utkast til en resolusjon, som Reuters har fått tilgang til.

Kina og Russland oppfordrer FN til å gjøre det mulig for Nord-Korea å eksportere ulike varer som statuer, sjømat og tekstiler. Utkastet foreslår også at sanksjonene mot nordkoreanere som arbeider i utlandet, blir fjernet.

Det er ikke klart om det blir stemt over resolusjonsforslaget blant de 15 medlemmene av Sikkerhetsrådet. For at en resolusjon skal godkjennes, trenger den ni stemmer for og ingen veto fra USA, Storbritannia, Frankrike, Russland eller Kina.

USA, Storbritannia, Frankrike har insistert på at FN ikke skal lette på sanksjonene før Nord Korea avslutter utviklingen av atomraketter og missiler. Sanksjonene ble innført i 2006 på grunn av Nord-Koreas atomvåpenprogram.