Temperaturene i delstaten New South Wales (NSW) øst i Australia er ventet å komme opp i 40 grader de neste dagene. Myndighetene advarer innbyggere nær aktive skogbranner om at disse kan spre seg fordi det er knusktørt, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Vi kommer ikke til å klare å bekjempe disse brannene innen været blir verre senere i uken, sa Rob Rogers i distriktsbrannvesenet i NSW til Channel 9 tirsdag. Han ber folk forberede seg på hva som kan skje.

Brannmannskaper kjemper mot mer enn 120 skog- og krattbranner i NSW. Flere av brannene har vært aktive siden november, og 59 branner er ute av kontroll, skriver avisen Sydney Morning Herald.

I New South Wales og Queensland i det østlige Australia har seks mennesker mistet livet i voldsomme branner som har ødelagt 700 boliger og lagt byer som Sydney under et tett røykteppe. Brannmenn og frivillige kjemper også mot en stor krattbrann ved Perth på vestkysten av Australia.

De mange brannene har satt press på statsminister Scott Morrison, som flere mener ikke har gjort nok for å håndtere følgene av klimaendringene. Morrison har forsvart regjeringens politikk, men tidligere brannsjefer krever at Australia endrer systemet som gir delstaten og lokale myndigheter ansvaret for å slokke brannene.

Organisasjonen Emergency Leaders for Climate Action sier den vil avholde et møte etter at skogbrannsesongen er over på grunn av skuffelsen over det den kaller manglende nasjonalt lederskap i skogbrannkisen, skriver The Guardian.