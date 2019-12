Ulykken i Guizhou skjedde tidlig tirsdag og skjer dager etter at en gruve ble oversvømt i Sichuan-provinsen. Der omkom fire, mens 13 ble fanget i gruva.

Ifølge statskanalen CCTV var det 347 arbeidere i gruva da ulykken skjedde, og 14 av disse er bekreftet døde. To skal fremdeles være fanget i gruva.

Forrige måned omkom 15 gruvearbeidere i en eksplosjon nord i Kina. Den ulykken skjedde på grunn av brudd på arbeidsregler og reguleringer, ifølge myndighetene.

I november kunngjorde myndighetene i Kina at det skulle slås ned på farlige arbeidsforhold for å bedre sikkerheten for mange gruve- og industriarbeidere i landet.