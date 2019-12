To australske statsborgere og en amerikaner er blant de siste til å bli identifisert.

Til sammen 18 mennesker døde i vulkanutbruddet på det populære turistmålet White Island i New Zealand 9. desember. 17 personer får behandling for alvorlige brannskader.

De fleste av de døde er fra Australia. Noen av de omkomne var også fra USA og New Zealand.

Politiet har også for første gang identifisert to ofre som ikke er funnet enda. Søket etter de to, som trolig ligger i sjøen utenfor vulkanøya, fortsetter. Dårlig vær tirsdag hindret søket.

Til sammen var 47 dagsturister og guider fra Australia, USA, Storbritannia, Kina, Malaysia, Tyskland og New Zealand på øya White Island, også kjent som Whakaari, da utbruddet skjedde.

Myndighetene undersøker hvorfor turoperatøren hadde lov til å ta med seg turister fram til kanten av vulkanen bare dager etter at forskere hadde hevet farenivået ved vulkanen.

Statsminister Jacinda Ardern har sagt at en undersøkelse kan opp mot ett år.