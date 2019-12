Landslagsveteran og Vipers-målvakt Katrine Lunde røk korsbåndet i en Champions League-kamp i mai.

For to uker siden måtte Lunde gjennom en ny operasjon for å fjerne arrvev i kneet. Hun sier til TV 2 at hun ikke har fått kommet så langt i opptreningen som hun hadde håpet.

– Man vil jo at alt skal gå på skinner og at man skal være klar når det har gått ni måneder. Akkurat nå så synes jeg det er litt tungt, men det er jo en del av gamet. Jeg er glad for at korsbåndet og menisken er bra, så skal jeg trene alt jeg kan framover.

Håndballjentene må ut i OL-kvalifisering etter at medaljene glapp i VM. Dersom de klarer å kapre en OL-plass, er Lunde positiv til å rekke det.

– Jeg tenker ikke at det skal være vanskelig, men det er ikke alltid sånn at jeg er mest realistisk. Jeg må komme over den siste operasjonen nå, og så håper jeg at det går positivt framover.

For 39-åringen har desember-måneden gått til å følge med på lagvenninnene i VM og det har gitt ekstra motivasjon.

– Det har gitt en kjempemotivasjon. Når du sitter og ser på og hører om mye håndball i desember, så blir man på en måte litt nedfor. Men så gir det også en inspirasjon. Det er en blanda følelse.