Polititalskvinne Heidi Vogt sier til Berlin-avisa B.Z. at en ansatt ved gravlunden Invalidenfriedhof forrige torsdag oppdaget at SS-lederen Reinhard Heydrichs grav hadde blitt åpnet, uten at levningene hans var blitt tuklet med.

Heydrich var en høytstående offiser som var involvert i planleggingen av holocaust. Han ble drept av motstandsmenn i Praha i 1942, og ble siden begravet i Berlin. Etter krigen ble merkingen på graven hans fjernet, slik at den ikke skulle bli et samlingssted for nynazister.

Politiet sier til B.Z. at de ikke har noen mistenkte i saken.

