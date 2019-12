Start bekrefter mandag at de har solgt Aron Sigurdarson til Royale Union Saint-Gilloise, som spiller på nivå to i belgisk fotball.

Salget skjer bare fem dager etter at Start rykket opp til Eliteserien etter en utrolige snuoperasjonen mot Lillestrøm på Åråsen.

Sigurdarson fikk en ny vår for Start under ledelse av landsmann Joey Hardarson i år. Det resulterte med 13 mål og ti assist i ligaen. Islendingen, som var lagets toppscorer i Obos-ligaen, var også blant de tre nominerte til årets spiller på nivå to.

– Aron har vært lojal og gitt alt for å hjelpe klubben til opprykk, men vi føler det var fair å la ham få denne sjansen nå. For oss er det også en fjær i hatten at utenlandske klubber er interessert i våre spillere, spesielt etter at vi har spilt i OBOS-ligaen dette året. Vi ønsker å utvikle spillere som kan være dominant på vårt lag, for deretter å selge dem ut til klubber i større ligaer når timingen er riktig, sier sportslig leder i Start, Tor-Kristian Karlsen til klubbens nettsider.

Sigurdarson, som er tatt ut i den islandske landslagstroppen på samling i januar, ble hentet fra Tromsø til Start før 2018-sesongen.

Tidligere mandag bekreftet Start at de har sikret seg keeper Amund Wichne (22) fra Viking. Mandalitten skrev under for tre år med Start.

– Jeg håpet at Start ville komme på banen. Det er jo den lokale storklubben på Sørlandet, så det har alltid vært en naturlig drøm å spille for Start. Av ulike grunner har det ikke blitt aktuelt før, men nå ble det veldig naturlig. Jeg var ganske kjapp med å bestemme meg da jeg fikk beskjed om at de ønsket meg, sier Amund Wichne til Starts nettsider.