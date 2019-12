– En av betjentene måtte springe unna for ikke å bli meid ned. Situasjonen var meget skremmende, heter det i dommen fra Romsdal tingrett.

Den svært dramatiske biljakten fant sted utenfor Molde natt til 30. desember i fjor. Hele tre patruljer prøvde å stanse firebarnsfaren bak rattet på den store Chevroleten.

– Mannen var i kontakt med politiets operasjonssentral på telefon og ga uttrykk for at han ønsket å meie ned politiet. Han virket hissig og i ubalanse, forklarte politimannen på operasjonssentralen.

Ødela to politibiler

I tillegg til å forsøke å meie ned politimannen som la ut spikermatte, kjørte også mannen inn i en sivil politibil i stor fart og slepe denne med seg 50 meter. Tiltalte kjørte også inn i en uniformert politibil og påførte denne store skader. De to politibilene ble påført skader for over 150 000 kroner.

For å få stanset den ville biljakten ble det gitt tillatelse til bevæpning. Politiet løset først fire skudd rettet mot førerhuset og senere to skudd mot motoren som førte til at de endelig fikk stanset mannen

– Det kan videre etter bevisføringen trygt legges til grunn at tiltalte forstod at bilen ble brukt som et redskap, med en klar mulighet å påføre de fornærmede kroppsskader.

Må betale erstatning

40-åringen bak rattet hadde en promille på 1,04 da kjøringen fant sted. To sakkyndige har gjennomførten full psykiatrisk undersøkelse av tiltalte og konkludert med at han var strafferettslig tilregnelig under kjøringen.

Romsdal tingrett har dømt mannen til ubetinget fengsel i ti måneder samt at han må være uten førerkort i fem år.

– Tiltalte domfelles nå for handlinger som meget lett kunne ha fått et alvorligere utfall enn hva som ble tilfelle. Tiltalte brukte bilen som et redskap på en slik måte at han måtte forstå at de som satt i bilene han kjørte på, lett kunne bli påført betydelige kroppsskader, konkluderer tingretten.

I tillegg må han betale 20 000 kroner til hver av seks politifolkene som var involvert i aksjonen.

– Aksjonen var til dels dramatisk, og de fornærmede var enten direkte eksponert eller vitne til situasjoner som lett kunne ha påført noen av de involverte fysiske eller psykiske skader.

Bildesperadoen anmeldte politifolka for å ha forsøkt å ta livet av ham da de løsnet skudd. Spesialenheten har henlagt den saken.