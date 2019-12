Salget av biler med dieselmotor har falt kraftig her i Norge de siste årene.

Vi skal ikke mange år tilbake i tid før dieselandelen av nybilsalget var på over 75 prosent – og dieselmotor ble sett på som det eneste riktige i de fleste bilklassene. Så startet nedturen.

Etter årets 11 første måneder er dieselandelen på 15.5 prosent. Det er ned fra 17 prosent i samme periode i 2018. Dette kan tyde på at salget har begynt å stabilisere seg. Det går ikke lenger så bratt nedover.

Og noen merker faktisk økt etterspørsel etter biler med dieselmotor. Volvo hadde forleden norsk premiere på sin første elbil, XC40 Recharge. Her benyttet importøren også anledningen til å oppsummere sitt 2019. Og blant det som kom frem her: En betydelig økning i salget av dieselbiler.

– Bedre enn forventet

Volvo har nemlig en dieseløkning på 20 prosent. Det skjer i et år der Volvo så langt har en markedsandel på 6,7 prosent og etter alt å dømme kommer til å ende på femteplass på registreringsstatistikken. I historisk sammenheng en godt Volvo-år.

Erik Trosby er PR- og kommunikasjonssjef for Volvo Cars i Norge. Han forteller at de ikke er overrasket over at dieselsalget øker såpass mye i år:

– Salget har gått bedre enn forventet, men vi vet jo også at diesel fortsatt er ettertraktet, spesielt i distriktene. Man slipper rekkeviddeangst og for mange er diesel fortsatt et godt alternativ. Det kommer an hva du skal bruke bilen til. Kjører du mye, langt og utenfor de store byene, kan diesel være et godt valg, både for lommeboka og miljøet. I hvert fall hvis vi sammenligner med ren bensinmotor, sier Trosby.

XC40 Recahrge kommer til Norge neste år, dette er Volvos første elbil.

– Ufortjent dårlig rykte

For Volvoene som har kombinasjonen AWD (firehjulsdrift) og dieselmotor, er økningen enda større. Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), viser en salgsøkning på hele 30,1 prosent for disse.

– Hvilke modeller er det som selger best med dieselmotor?

– Dieselens fremgang hos Volvo er blant annet drevet av introduksjonen av V60 og V60 Cross Country, samt godt salg av XC40, V90 Cross Country og til dels XC90 som diesel, forteller Trosby.

– Hva tenker dere om 2020 og diesel – samme utvikling som i år?

– Vi forventer at det fortsatt vil være god etterspørsel etter nye dieselbiler, selv om elbilandelen sakte, men sikkert vil ta mer og mer over. Dieselbiler med Euro6-motorer har blitt veldig effektive – både med tanke på utslipp og forbruk, og har fått et ufortjent dårlig rykte. Diesel vil prege markedet også i 2020, og kanskje spesielt bruktmarkedet. En dieseldrevet Volvo med firehjulsdrift er noe av det heteste du kan få fra Volvo på bruktmarkedet og våre forhandlere opplever høy etterspørsel etter slike biler, forteller Erik Trosby.

En stor del av XC90-salget de siste årene har vært av den ladbare T8-utgaven. Men det selges også endel eksemplarer av denne med dieselmotor under panseret.

Bare bensin- eller dieselmotor

Etter at XC40 nå har kommet til Norge som ladbar hybrid, tilbyr Volvo elektrifisert drivlinje på nesten alle sine viktige modeller. Det eneste unntaket blant volummodellene er V90 Cross Country. Den har tatt over for storselgeren XC70, men produseres ikke som ladbar hybrid, her er det enten bensin- eller dieselmotor som gjelder.

Til neste år kommer altså svenskenes første elbil, XC40 Recarge. Med 4x4, rekkevidde på over 400 kilometer (mer nøyaktig vil ikke Volvo være ennå) og startpris på 490.000 kroner, er det en bil som virkelig kommer til å markere seg på salgsstatistikkene neste år.

