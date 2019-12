– Jeg snakket så vidt med Bengt (Rotmo) i noen minutter i dag. Han skulle ut med kjetting, motorsag og stokker. Dette er rene motorsagmassakren i Arktis, sier ekspedisjonsleder Lars Ebbesen til TV 2 mandag kveld.

Polarskuta «Lance» har hentet ut polfarerne Børge Ousland og Mike Horn etter at de gikk på ski 87 dager over isen på Polhavet via polpunktet.

Ousland og Horn kom om bord i skipet 8. desember. Siden har mannskapet jobbet med å få «Lance» ut av isen så ekspedisjonen kan komme seg hjem.

Avgjørende dager

Mandag er det klart at strabasene slett ikke er over.

– Det er en nydelig råk som de ser fra broen, men som de ikke kommer seg bort til. Så det er stor frustrasjon og de jobber for harde livet med å hakke seg bort til råken, som går helt ut til åpent hav, sier Ebbesen.

Ifølge Ebbesen er det en del skrugarder mellom skipet og råken.

Mannskapet går noen avgjørende dager i møte. Fra tirsdag av skal vinden dreie i nordlig retning. Det kan bety at vinden får spredt ut isen, noe som kan åpne nye muligheter for ekspedisjonen.

– Vinden begynner å ta seg opp i morgen og onsdag, og da får vi noen svar. Om det ikke skjer noe da, så må vi satse på at julenissen virkelig bor på Nordpolen og kan komme med litt hygge, ler Ebbesen.

Ingen krise

Han understreker at mannskapet om bord fortsatt er optimister. De har massevis av diesel og lager sitt eget ferskvann. De har også proviant så det holder i flere uker.

– Har de noen deadline?

– Rundt nyttår må det skje noe. De kan ikke sitte der til uti februar. Men dette er det eneste stedet i verden hvor naturen lever og forandrer seg hele tiden. Det kan komme en storm og plutselig åpner det seg, sier Ebbesen.