I en rapport på 658 sider redegjør komiteen i Representantenes hus for hvorfor de mener det er riktig å reise riksrett mot den sittende presidenten.

Komiteen har holdt høringer både for åpne og bak lukkede dører siden demokratenes leder i huset, Nancy Pelosi, kunngjorde riksrettsetterforskningen i september.

Sentralt i etterforskningen har det vært å avdekke om Trump forsøkte å presse Ukrainas president Volodmyr Zelensky til å etterforske Trumps potensielle motkandidat i presidentvalget, Hunter Biden.

Avstemningen som vil avgjøre om det reises riksrett mot Trump finner sted på onsdag.

– Må fjernes

I rapporten skriver justiskomiteen at de mener Trump «forådte landet ved å misbrukte sitt embete».

New York Times skriver at rapporten ikke inneholder noen nye anklager eller beviser mot Trump, men at det går i detalj for å vise hvordan de mener Trump misbrukte sin makt ved å legge press på Ukrainas president, og deretter blokkerte kongressens etterforskning.

– President Trump har satt sine personlige, politiske interesser foran nasjonens sikkerhet, våre frie og rettferdige valg, og vårt system som baserer seg på oversyn og maktbalanse, står det i rapporten.

Fakta om riksrettsprosessen 25. juli hadde USAs president Donald Trump en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj der han ba Ukraina etterforske demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter, som har sittet i styret til et ukrainsk gasselskap.



Noen dager tidligere hadde Trump stanset en utbetaling på 390 millioner dollar (nær 3,6 milliarder kroner) i militær bistand til Ukraina.



Kjernen i riksrettsgranskingen er hvorvidt Trump brukte militærbistanden som brekkstang for å presse Ukraina til å etterforske mannen som kan bli hans motstander under presidentvalget neste år.



Innholdet i telefonsamtalen ble kjent i midten av september som følge av et internt varsel til generalinspektøren for de amerikanske etterretningstjenestene og påfølgende lekkasjer til pressen.



24. september kunngjorde demokraten Nancy Pelosi at det innledes en etterforskning i Representantenes hus som kan føre til at Trump blir stilt for riksrett.



Trump sier at han ikke har gjort noe galt og kaller prosessen en heksejakt. Han har også krevd å få vite identiteten til varsleren som først opplyste om telefonsamtalen med Zelenskyj.



Videre skriver komiteen at presidenten har forsøkt å korrumpere det kommende presidentvalget i 2020, og at dette er noe USAs grunnlovsforfattere, kjent som «The founding fathers», mente var grunnlag nok for risksrett i seg selv.

– Han har opptrådt uredelig, og det vil fortsette om hans virke ikke ettergås. Derfor burde president Trump stilles for risksrett, og fjernes fra presidentembetet, skriver komiteen.

– Politisk galskap

Trump får som ventet støtte i egne rekker.

Rapporten inneholder et 20-sider langt innlegg fra republikanernes topkandidat i justiskomiteen, Doug Collins fra delstaten Georgia, som mener demokratene har gjennomført en urettferdig og partisk etterforskning med mål om å fjerne Trump fra presidentsetet.

– Denne saken er ikke bare svak, men senker listen for fremtidige riksretsstiltaler, skriver Collins.

Videre mener han at demokratenes sak baserer seg på antagelser og rykter.

Trump selv har hele tiden nektet for å ha opptrådt uredelig, og kaller hele prosessen en heksejakt.

Tidligere har presidenten skrevet på Twitter at han mener det er «politisk galskap» å stille ham for riksrett.

– Det er politisk galskap å stille for riksrett en president som til de grader har levert resultater, som kanskje har sørget for den sterkeste økonomien i landets historie, som har vært en av de mest vellykkede presidentene noensinne, og som aller viktigst ikke har gjort NOE galt, tvitret presidenten.