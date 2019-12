Én av disse skal trolig prøve å ta makten fra Trump

Sanders klarte nesten å bli presidentkandidat i 2016, men måtte se seg slått av Hillary Clinton. Årets valgløfter er omtrent de samme som forrige gang: økt skatt for de rike, gratis utdannelse ved offentlige universiteter og helseforsikring for alle.

BERNIES TUR? Bernie Sanders er en veteran som gjør et nytt forsøk på å bli presidentkandidat. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)

I tillegg har Sanders en tydelig miljøprofil. Han vil få USA til å bli verdensledende i kampen mot klimaendringer og vil bytte ut fossil energi med fornybar i stor skala.

Bernie Sanders kommer fra New York, men har bodd i delstaten Vermont siden 1968. Han har vært politisk aktiv så å si hele sitt voksne liv.

Sanders beskriver seg selv som sosialdemokrat, noe som er oppsiktsvekkende i USA. I mange år var han uavhengig – det vil si at han verken representerte demokratene eller republikanerne i Kongressen. I 2015 annonserte han imidlertid at han ville prøve å bli nominert som demokratenes presidentkandidat.

Sanders bor i Burlington, Vermont med kona Jane. De har fire barn og sju barnebarn.

Warren har en plan

Elizabeth Warren er en av få kvinner som levnes en sjanse til å nå fram som presidentkandidat.

BYR PÅ SEG SELV: En støttespiller får en klem av Elizabeth Warren i Iowa 1. november. (AP Photo/Charlie Neibergall)

Det var Donald Trump som for alvor gjorde Warren kjent utenfor USAs grenser etter at presidenten ga henne tilnavnet Pocahontas. Årsaken var at Warren hevdet å nedstamme fra det amerikanske urfolket. Hun har blant annet identifisert seg som cherokee.

Warren ble beskyldt for å skryte på seg opphavet for å oppnå ulike fordeler. Bråket endte med at Warren tok en DNA-test. Den viste at hennes forfedre stort sett kommer fra Europa, men at det var sannsynlig at det var urfolk i slekten 6 til 10 generasjoner tilbake.

Elizabeth Warren er jusprofessor med spesialkompetanse innen konkurslovgivning. Hun ble valgt inn i Senatet fra Massachusetts i 2013.

Også Warren går inn for høyere skatter for de rikeste. Dette skal finansiere en rekke valgløfter: barnetrygd, lettelse i studielån, hjelp til rusavhengige og bedre rettigheter for kvinner som søker abort.

Slagordet er «I've got a plan for that!»

Ifølge Elizabeth Warrens egen nettside koker det hele ned til én enkel plan: Behovet for å ta et oppgjør med korrupsjonen i Washington som gjør at myndighetene jobber for de rike og de med gode kontakter, men tråkker på alle andre. Den økonomiske og politiske makten må tilbake til folket.

Warren er også kjent for å by på seg selv. Etter taler tilbringer hun ofte lang tid sammen med fans som vil ta selfier.

37 ÅR UNG: Pete Buttigieg er en generasjon yngre enn de argeste konkurrentene. REUTERS/Scott Morgan

Flere kan gjøre det sterkt

Disse tre regnes for øyeblikket for å være de sterkeste kandidatene til å bli demokratenes presidentkandidat, men det er flere som har gode muligheter.

En av dem er Pete Buttigieg. 37-åringen er ordfører i South Bend, Indiana og gjør det for tiden skarpt på ulike meningsmålinger.

Michael Bloomberg må også nevnes i dette selskapet. Den tidligere ordføreren i New York er en av verdens rikeste menn og lanserte sitt kandidatur så sent som i november.

– Jeg stiller for å slå Donald Trump og gjenoppbygge Amerika, sa Bloomberg da han kunngjorde at han ønsker å bli president.

Amy Klobuchar skal heller ikke avskrives. Senatoren fra Minnesota vant en overbevisende seier i mellomvalget i 2018, da hun blant annet fikk mange stemmer i områder som støttet Trump i presidentvalget.

Maratonløp

Målinger og ekspertprognoser har tidligere vist seg å stemme dårlig med det som blir utfallet av et valg. Trumps valgseier og britenes ja til å forlate EU er to kjente eksempler på det.

USA-kommentator Eirik Bergesen minner også om at Bill Clinton slett ikke var noen opplagt kandidat før valget i 1992. Han gjorde det elendig i de innledende rundene av det demokratiske partiets nominasjonsprosess.

I Iowa, som var første stat ut til å stemme over kandidatene, fikk Clinton fattige 2,81 prosent av stemmene. Tom Harkin fikk 76,55 prosent.

LÅ GODT AN I 1992: Tom Harkin ble aldri president, men representerte delstaten Iowa i Senatet i 30 år fram til 2015. Her poserer han med Sesam Stasjon-karakterene Rosita og Elmo i 2005 i forbindelse med en kampanje for å få studenter til å leve sunnere. (AP Photo/Stephen J. Boitano)

– Man må aldri glemme at en amerikansk valgkamp er et maratonløp og ingen spurt. Om man starter for hardt, kan det bli tøft mot slutten, sier Bergesen.

Han mener det er avgjørende at det demokratiske partiet klarer å slutte helhjertet opp om kandidaten som blir valgt. Under det forrige presidentvalget var partiet splittet, også etter at Hillary Clinton formelt ble partiets kandidat.

Tror demokratene kan seire

Et annet usikkerhetsmoment for partiet er om det får konkurranse av en uavhengig kandidat. I 2016 fikk De Grønnes kandidat Jill Stein nærmere 1,5 millioner stemmer. Om Clinton hadde sanket 80.000 flere stemmer i tre vippestater, hadde hun blitt president i stedet for Trump, sier Bergesen.

TROR DEMOKRATENE KAN SEIRE: USA-kommentator Eirik Bergesen. Foto: Ingvil Teige Stiegler

Han mener demokratene har en bra sjanse til å slå Trump i 2020.

– Jeg tror demokratene vinner valget om de klarer å slutte opp om sin kandidat, sier Eirik Bergesen.

– Trump har rundt 40 prosents oppslutning. Det er egentlig for lite, men sist klarte han å få mange av de som vanligvis ikke stemmer til å stemme. I tillegg fikk han mange demokrater til å la være å stemme. Trump har også fordelen av at han er sittende president og at han har en stor valgkampmaskin, sier Bergesen.

– Har det noen betydning at de tre mest sentrale demokratiske kandidatene er i 70-årene?

– Så lenge Trump også er godt oppe i årene, har ikke det så mye å si. De utligner hverandre. Både Biden og Trump har mye energi, og velgerne vil ikke nødvendigvis holde alderen mot dem.

Fire mulige kandidater pluss en joker

Også Are Tågvold Flaten, statsviter og redaktør for nettsiden amerikanskpolitikk.no, mener demokratene kan vinne presidentvalget.

– Buttigieg må også nevnes i en tetkvartett. Jeg tenker demokratene har muligheter til å slå Trump, uavhengig av hvem de velger, sier Flaten.

– Men en president som stiller til gjenvalg, stiller med gode kort. Slik det ser ut nå, har Trump gode muligheter for gjenvalg, fortsetter Flaten.

Han mener dessuten at Michael Bloomberg er en joker man må se opp for.

– Bloomberg har allerede brukt vanvittig mye penger og kan gjøre seg selv til en aktuell kandidat i en lang valgkamp. Selv om han kom sent med og ikke deltar i TV-debatter nå, er han der som et alternativ om ingen av de andre kandidatene klarer å stikke av med nominasjonen, sier Flaten.