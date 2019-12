Erling Braut Haalands eventyrlige sesong med 28 mål på 22 kamper gjør jærbuen til en av de heteste spillerne på markedet når overgangsvinduet åpner ved nyttår.

Kilder TV 2 har snakket med sier at RB Salzburg ikke vil stå i veien for Haaland dersom han ønsker klubbytte, men østerrikerne forsøker å beholde 19-åringen ut sesongen.

Tre klubber skiller seg ut i kampen om å sikre seg RB Salzburgs norske superspiss.

I Bundesliga kjemper ikke RB Leipzig og Dortmund bare om serietittelen denne sesongen, men toppklubbene ligger begge langflate etter å slå kloen i Haaland.

RB Salzburg bekreftet at Haaland forrige uke var på besøk i Tyskland hos både RB Leipzig og Dortmund. Leipzig-trener Julian Nagelsmann opplyste i tillegg at han hadde hatt «en god samtale» med nordmannen.

Etter det TV 2 erfarer har pappa Alf-Inge Håland og sønnen i utgangspunktet ansett Tyskland som det ideelle karrieresteget etter Østerrike og Salzburg, men Manchester United jobber også med å hente Haaland til England.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær, som var Molde-trener da Haaland fikk sitt gjennombrudd våren 2018, dro ifølge VG til Salzburg fredag for å møte Haaland-leiren. TV 2 vet at Solskjær gjorde plutselige endringer i fredagens program.

– Det er mye spekulasjoner. Du vet at vi ikke kommenterer det. Erling har hatt en fantastisk karriere i Salzburg. Så han vet vel hva han har lyst til å gjøre, svarte Solskjær da TV 2 spurte om han besøkte Salzburg fredag.

Manchester United må overbevise Haaland om at Solskjær og hans prosjekt faktisk er langsiktig. Kristiansunderen har vært tidvis vært under sterkt press på grunn av svake resultater. Manchester United vil uansett kunne utkonkurrere RB Leipzig og Dortmund på økonomiske betingelser.

Ifølge avisene Gazzetta dello Sport og The Guardian er også Juventus ute etter Haaland. Superagenten Mino Raiola har gode forbindelser til Torino-klubben, og senest før sesongens representerte han en av Europas mest lovende spillere, Matthijs de Ligt, i overgangen fra Ajax til Juventus.

Men etter det TV 2 erfarer det det skepsis til en overgang til Italia i Haaland-leiren, som mener mener kultur og miljø er veldig annerledes fra Østerrike, Tyskland og England. The Athletic har tidligere hevdet at Raiola arbeider mot at Haaland skal bli Manchester United-spiller.