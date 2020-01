De skal gi deg mat som smaker frityr, men funker det?

Måten en air- eller actifryer fungerer på er at varmluft sirkulerer hurtig rundt maten og dermed friterer den ved hjelp av luft. Denne metoden skal gi maten en sprø overflate, men samtidig en saftig kjerne. Det skal ikke være nødvendig å bruke mer enn en teskje med olje, og man kan også lage maten helt uten olje.

Airfryers er noe lik en vanlig ovn, men skal være hurtigere og lettere å rengjøre.Vi tester airfryerne Philips Premium, Philips Daily, Clas Ohlson og actifry genius fra OBH Nordica.

Frityrstekt kylling

Den første utfordringen er hvor bra maskinene klarer å lage en form for frityrstekt kylling. På restauranten Lucky Bird friteres kylling daglig. De vet hvordan den bør være og er derfor litt skeptiske til konseptet.

– Jeg tror du kommer til å få en tørr hinne på utsiden. Du kommer sikkert til å få en fin og saftig kylling på innsiden, men du kommer ikke til å få en ordentlig sprø utside. Det er det vi vil ha, opplyser Erik Jönsson fra Lucky Bird.

Blindtest

Jönsson viser at den sprøe overflaten på flere av kyllingbitene ikke henger helt fast i kjøttet når man skjærer i dem. Han har mest tro på resultatet til airfryeren fra Clas Ohlson, men hvilken som smaker best er opp til et testpanel som har bind for øyne å avgjøre.

Testpanelet består av Ida Hjelmeland, Kristoffer Arnesen og Cal Hammerich, som alle vet å sette pris på god, frityrstekt mat.

Jönsson opplever at ikke alle kyllingbitene ble like sprø. Foto: Stein Stie

– Jeg synes denne var sprø over hele, men med litt tørrere kylling, forteller Hjelmeland om kyllingen fra Philips Premium.

På tross av at de liker kyllingen fra OBH Nordica sin actifryer, så kjenner de igjen den friterte versjonen med en gang og den blir favoritten.

– Fire av dem var ikke stekt i olje, og vi likte jo to av dem veldig godt. Det vil si at en av de vi likte ikke var stekt i olje og er et sunt alternativ, forteller Arnesen sine testpanelkolleger.

Testpanelet klarte å kjenne igjen den friterte kyllingen med en gang. Foto: Stein Stie

Ulike retter

I tillegg til Jönsson, skal også Angela Taliaferro fra Texas BBQ Cafe få teste air- og actifryerne. Hun tester de på pommes frites, amerikanske cookies og chimichangas, som er en form for burrito fylt med ris, grønnsaker, kjøtt og salsa og den blir vanligvis fritert.

Det blir litt variende resultater på maten. Air- og actifryerne har stort sett bare plass til en amerikansk cookie om gangen, og det er bare den som var i Philips Daily som ble helt rund - takket være en liten skål som kommer med maskinen.