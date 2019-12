Den seneste tiden har det blitt spekulert i engelsk presse at Pep Guardiola har en klausul i kontrakten som gjør at ha kan forlate Manchester City etter sesongen.

Før søndagens 3-0-seier mot Arsenal nektet Guardiola for at det fantes en slik klausul.

Den tidligere Barcelona- og Bayern München-treneren insisterer på at han ser for seg å bli værende i Manchester City.

– Jeg har ingen grunner til å dra, forklarte Guardiola på fredagens pressekonferanse.

Sikker på at Guardiola forsetter

Guillem Balagué, som har skrevet biografien til nettopp Guardiola, er sikker på at City har samme manager også neste sesong.

– Det er en forvirrende situasjon, for det er kilder fra klubben som har fortalt at det finnes en klausul, men selv sier han at ikke er en slik klausul. Om han sier at det ikke finnes, er debatten over. Han kommer til å være manager i Manchester City til minst slutten av neste sesong. I løpet av den perioden kommer City til å prøve å signere ny kontrakt med Guardiola, sier Balagué i TV 2s Premier League-studio.

Spekulasjonene om Guardiolas fremtid kommer etter en skuffende start på sesongen, der City allerede har rukket å havne 14 poeng bak Liverpool.

– Jeg forstår det slik at Guardiola vet hva som er galt, og klubben stoler på at han vet hva som skal gjøre laget bedre. Det kan skje i januar eller til sommeren, men de trenger fire nye spillere som går rett inn på laget, sier Balagué.

– Noen spillere kommer til å forsvinne

Eksperten mener forsterkninger er avgjørende for å ta tilbake tronen.

– De trenger midtstoppere, kanskje en annen midtbanetype enn Rodri og kanskje en ving hvis Leroy Sané drar. Noen spillere kommer til å forsvinne. Dette vet Guardiola, og han jobber allerede med neste sesong, sier Balagué.

Sané var sterkt koblet til Bayern München før sesongen, men så pådro han seg alvorlig skade i Community Shield-kampen mot Liverpool i august.

Manchester City ligger på tredjeplass i Premier League med fire poeng til Leicester på plassen foran. Mandag ble City trukket mot Real Madrid i to knalltøffe oppgjør i åttedelsfinalen i Champions League.

– For øyeblikket er fokus på cupene, Champions League og neste sesong for Manchester City, sier Balagué.

Se toppkampen mellom Manchester City og Leicester på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag kveld fra klokken 18.30.