Sannheten om farens død, å bli far som 14-åring og legenes dystre spådom

– Heldigvis fulgte min mor meg nøye, og sørget for at det ikke gikk galt for meg. Jeg har venner som har dødd på grunn av narkotika og gjenger. Det var fristelser, det ville vært så enkelt å hengi seg til narkotika og whisky-drikking, sier 23-åringen, som nå kan betale tilbake til sine nære for å ha hjulpet ham.

– Nå forsøker jeg å hjelpe familien min, som er alt for meg. Jeg har mine to barn å ta meg av. Ingen i familien min må jobbe nå.

Alt ligger til rette også for Wesley selv. I november fikk han landslagsdebuten for Brasil, da han ble byttet inn i 0-1-tapet for Argentina.

I Premier League har det ikke hele tiden gått veien, men fire mål har det blitt. Han har også markert seg med å gi motstanderne juling. Ingen har pådratt seg flere frispark enn brasilianeren.

LAGER FLEST FRISPARK I PL: Wesley topper listen. Her er det tidligere Villa-spiller Ciaran Clark (Newcastle) som får gjennomgå. Foto: Andrew Yates

Det er ikke så verst for en spiller som legene ikke trodde kunne bli fotballspiller. Det er nemlig slik at venstrebeinet hans er tre centimeter lenger enn det høyre, men den store forskjellen har aldri gitt 23-åringen noen problemer.

– Mange sa det ville være umulig for meg å spille profesjonell fotball - en forskjell på tre centimeter er mye. Selv legene var overrasket over hvordan jeg klarte det. Gud har velsignet meg på mange måter, fordi kroppen min tilpasset seg naturlig og kompenserte for forskjellen. Nå spiller jeg i Premier League - den beste ligaen i verden.