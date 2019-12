Veterinærer advarer: – Det verste kjæledyr kan få i seg

Mange dyreeiere ønsker å unne kjæledyret sitt noe litt ekstra godt i jula, men det kan fort bli å gjøre de en bjørnetjeneste.

Julen er nemlig høysesong for matforgiftede kjæledyr. Hver jul opplever Tryg Forsikring å få en rekke henvendelser fra kunder som har et kjæledyr som er blitt dårlig etter å ha tatt for seg av julematfatet.

– Det er ikke få firbeinte venner som får behandling i juletiden, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Jule-diaré

Både salt, fet og krydret mat kan skape problemer for husets firbente beboer.

Verken ribbe, pinnekjøtt eller annen fet julemat bør havne i hundemagen. Det samme gjelder mat som er veldig salt eller krydret. Druer, rosiner, løk og nøtter er andre matvarer som kan skape trøbbel for hunden.

Husk også at bein og beinrester kan sette seg fast og legge en demper på julestemningen i heimen.

– Vi har tilfeller der hunder må avslutte julefeiringen på operasjonsbordet. Da er det bedre å «safe» med rent og magert kalkunkjøtt, eller hundegodteri, som en ekstra godbit til våre firbente venner, sier Martine Fossem Nygaard.

Veterinær Torill Moseng oppfordrer hundeeiere til å instruere folk som kommer på besøk om at de ikke skal mate hunden fra bordet.

– Det er hyggelig å gi hunden noe ekstra, men man må vite hva den får og hvor mye. Det er ikke heldig om grandonkel stikker småting til hunden under bordet. Om hunden får litt av alle, går det dårlig. Hunder som får mye mat de ikke er vant til, ender veldig ofte opp med diaré. Det er en av de vanligste årsakene til at hunder ender opp hos veterinær i julen, sier Moseng.

Også katter kan bli syke

Selv om det er et flertall hunder som får behandling i jula, advares det også mot at katten heller ikke er utenfor fare. Julepynt og giftige planter er blant de farligste truslene til pus.

GIR RÅD: Veterinær Sasja Rygg ved Anicura kommer med tre konkrete råd til hvordan dyreeiere kan sikre en dyrevennlig jul. Foto: TV 2

– Fordelen med katter er jo at de ikke hiver seg over et stykke ribbe fordi det ser godt ut. Men katter har likevel en tendens til å leke med julebånd. Da er det fort gjort at de får det i seg, og da kan det være vanskelig å få det ut igjen, advarer Brandeggen.

Veterinær Sasja Rygg ved Anicura forteller at de også opplever en stor pågang av syke dyr i jula. Hun kommer derfor med tre konkrete tips som kan sikre en mer dyrevennlig jul.

– La de få vanlig mat og ikke gi ekstra fra julebordet. Gå en ekstra tur, for nå har vi tid til det. Og pass på levende lys og julepynt som kan sette seg fast i mage- og tarmsystemet, sier Rygg.