Under en pressekonferanse mandag ettermiddag opplyste Østjyllands Politi at et tips ledet politiet mot en adresse i Ølgod, der en mann på 33 år og kvinne på 25 år holdt til.

Politiets teori er at de to kan være foreldrene til søskenparet som lørdag ble forlatt på gaten.

En afghansk kvinne på 54 år, som er i familie med barna, er siktet for å ha etterlatt barna i hjelpeløs tilstand, ifølge politiet.

Ifølge Ekstra Bladet ønsker ikke politiet å svare på om kvinnen kan være barnas bestemor.

Hun ble pågrepet i Aarhus sentrum, og fremstilles for varetektsfengsling i Aarhus Byrett klokken 15.

Ingen av de tre pågrepne har villet si noe til politiet.

Ble funnet av forbipasserende

Mandag opplyste dansk politi at en person var pågrepet og to andre personer tatt inn til avhør etter at søskenparet ble funnet forlatt i en travel handlegate i Aarhus lørdag.

Saken om de to barna som ble funnet av tilfeldig forbipasserende lørdag kveld, har vakt oppsikt i Danmark, Sverige og Norge.

Jenta på rundt ett år satt i en sportsvogn, mens gutten på rundt 2,5 år sto ved hennes side i den kalde desembernatten. Politiet har sikret seg overvåkingsbilder fra stedet, og på filmen ser man barnevognen bli plassert på gaten.

Politiet antok først at barna var østeuropeiske, men mener å kunne fastslå at de er av afghansk opprinnelse og snakker den persiske dialekten dari, det ene av de to mest utbredte språkene i landet.