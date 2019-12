Den varetektsfengslede og voldssiktede fotballspilleren Bernio Verhagen (25) har stukket av fra politiet. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Verhagen ble kjent da han signerte for den danske 1. divisjonsklubben Viborg 5. november. Da visste ikke den danske klubben, som kjemper om opprykk til Superligaen, at Verhagen bare var en bløff. Han var slett ikke den lynraske og aggressive spilleren klubben trodde de hadde hentet.

Verhagen hadde registrert seg som fotballspiller åtte måneder tidligere. I løpet av månedene som «fotballspiller» lot hele fire klubber seg lure.

Tre uker etter at Verhagen signerte for Viborg fikk han sparken. Viborg anmeldte også 25-åringen for bedrageri.

Verhagen ble anholdt 26. november etter bråk i en kiosk i Viborg. Han ble varetekstfengslet for tyveri, trusler og vold.

Mandag kom det frem at Verhagen hadde blitt siktet for flere forhold. Ifølge siktelsen har han gjentatte ganger fra oktober til november slått ekskjæresten sin under et opphold på Palads hotell samt en leilighet i Viborg.

Mandag ble han varetektsfengslet i fire nye uker. I forbindelse med en transport i Holstebro valgte Verhagen å stikke av. Nå er han etterlyst av politiet.