Ringte nødnummeret fire ganger – AMK nektet å hente Mads (17)

Lørdag hadde Mads Solbak Vonheim (17) et uhell da han var på julebord med kompisgjengen.

I løpet av festen badet de i en jacuzzi. Da han skulle gå ut, var han uheldig og skled, og havnet i en busk nedenfor jacuzzien.

Da han kom opp igjen, reagerte vennene hans. Mads blødde nemlig kraftig fra håndleddet.

– Jeg var dekket i blod. Og det var det flere som ble, sier Mads til TV 2.

Kommer ikke på kuttskader

Kameratene til Mads ringte 113, men 17-åringen forteller at de ikke ble tatt på alvor av AMK-sentralen, selv om de ringte flere ganger.

– De ringer på nytt og forteller at det er et alvorlig kutt i hånda, men de fikk fortsatt bare beskjed om at det ikke kommer ambulanse når det er kuttskader, sier Mads.

Fjerde gangen de ringte fikk de beskjed om å ikke ringe mer.

– Jeg ble redd da jeg skjønte hvor alvorlig det var. Kompisene mine sa at «nå må vi ha en ambulanse, for det er mye blod her», men så kom det ikke, sier Mads.

De ble i stedet bedt om å bestille taxi.

Skade på pulsåre

Kompisene til Mads var snartenkte, og la trykk ved kuttet samtidig som de holdt armen høyt.

Da de skjønte at de ikke ville få en ambulanse, fikk de tak i moren til en av guttene på festen, som kom og kjørte Mads til legevakten.

Da de ankom legevakten ble kuttet bandasjert, før Mads ble kjørt med ambulanse til på akuttmottaket på Sykehuset i Vestfold. Der ble han sendt rett på operasjonsbordet, hvor han ble liggende i syv timer.

KUTTSKADE: Mads måtte opereres da han kom til sykehuset. Foto: Privat

17-åringen hadde skader på pulsåren, flere sener og en vene. Etter operasjonen bruker han mye smertestillende.

Nå må han gå med gips i fire uker. Det er usikkert om han vil få full funksjon i hånda igjen, og han skal gå til fysioterapeut i et år. Legene har fortalt Mads at han kan få svekket fingerfunksjon, og at han antageligvis vil ha svekket temperatursans i hånda.

Likevel er han bare glad for at det ikke gikk enda verre.

– Jeg tenker at det var flaks at det gikk som det gikk, sier Mads.

– Takk og pris for at det gikk bra

Moren til Mads, Laila Solbak Vonheim (46), er svært kritisk til behandlingen sønnen fikk av AMK-sentralen.

– Da jeg hørte det her ble jeg sjokkert, sier hun.

Hun ble kontaktet av moren som kjørte Mads til legevakten. Da hun hørte hva som hadde skjedd, kjørte hun rett til sykehuset.

Søndag delte Solbak Vonheim en status på Facebook, der hun skriver at hun er rystet over hendelsen.

«Takk og pris for at dette gikk bra», skriver hun.