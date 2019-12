Ekspertene med gladnyhet til nordmenn med boliglån

– Norges Bank ville roe ned veksten i norsk økonomi, og det har de i stor grad oppnådd. Veksten avtar noe i forhold til et svært godt år i fjor, men det er fortsatt lyse utsikter. Det er ingenting som tilsier at Norges Bank skal heve renta, for den virker godt tilpasset den norske økonomien.

Han påpeker samtidig at forholdene kan endre seg.

– Dersom utsiktene skulle lysne betydelig, og økonomien skyter fart rundt oss, kan det selvfølgelig føre til at Norges Bank gjør en revurdering. Men ut fra det vi kjenner til i dag, ligger renta i et godt leie.

Rentekutt?

Mens Holvik og Bernhardsen tror renta vil ligge på samme nivå det neste året, spår Andreassen rentekutt. Han mente Norges Bank torsdag måtte si noe i retning av at økonomien er sårbar for nye tilbakeslag.

– Den største risikoen er at investeringene i mange former kommer til å falle markert tilbake i 2020-2022. Det er tydelig at vi har overinvestert i bondegårder, butikker og kontorer. Ifølge Statistisk Sentralbyrås investeringstelling fra november skal investeringene i mange fastlands-næringer ned allerede neste år, sier Andreassen.

Sjeføkonomen peker på at boliginvesteringene allerede er på vei ned. Han viser også til at husholdningens gjeldsvekst avtar raskt, som følge av at det er blitt vanskeligere å få forbrukslån og at renta har økt.

– Avkjølingen av norsk økonomi blir så vidt markert at rentene kommer til å måtte bli kuttet. Trolig både i juni og desember. Pessimismen vil øke etter at nye investeringstellinger for vareproduserende næringer kommer. De første anslagene for 2021 kommer i februar. De antas å bli meget svake, sier Andreassen.

Hva betyr renta for deg?

Når styringsrenta settes opp, stiger som regel også bankenes boliglånsrente. Med andre ord øker låneutgiftene for alle som har boliglån.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea. Foto: Nordea

– Hvis renten går opp, vil du kanskje kunne få mindre lån enn du ønsker. Dermed blir det vanskeligere å komme inn i boligmarkedet. Etterspørselen blir mindre og boligprisene kan falle, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea.

Incedursun viser hvordan en renteøkning på 0,25 prosentpoeng kan slå ut på boliglånet.

– Låneutgiftene dine vil da øke med 2.500 kroner i året for hver million du har i gjeld før skatt. Har du for eksempel boliglån på 5 millioner kroner, blir boliglånet ditt 12.500 kroner dyrere årlig.

– Kan man si at ekspertenes spådommer er en gladnyhet for norske forbrukere?

– Ja, det vil jeg si. Men du må likevel være forberedt på en renteøkning. Boligmarkedet har stabilisert seg og finansministeren beholder boliglånsforskriften. 2020 kan være en god timing for førstegangskjøpere, sier forbrukerøkonomen.