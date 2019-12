Skuespiller Nicky Henson, kjent fra blant annet «EastEnders» og «Downton Abbey», er død.

I en uttalelse fra familien, står det at han døde etter en "lang uenighet" med kreft.

74-åringen fikk kreftdiagnosen 1. juledag for nitten år siden.

BBC skriver at Henson følte at han levde på lånt tid, og uttrykket dette under et intervju i fjor.

På spørsmålet om han angret på noe i sitt lange liv, sa han følgende:

– Ikke noe som handler om min karrière. Jeg har gjort det ganske bra for noen uten ambisjoner.

Han fortsatte å jobbe lenge etter han ble syk, og spilte Honey Edwards i «EastEnders» i 2006 og Charles Grigg i «Downton Abbey».

Han har også spilt i mer enn 30 filmer, inkludert «Witchfinder General» og «Psychomania».

Han var tidligere gift med «EastEnders»-skuespiller Una Stubbs, men de skilte seg etter seks år.

Han giftet seg senere med ballerina Marguerite Porter. De forble gift i 33 år, helt til døden skilte dem ad.