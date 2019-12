– Hvis Solskjær er fantastisk, vinner United Premier League om to eller tre år

Alsaker føler seg sikker på at Solskjær uansett også er Manchester United-manager ved starten av neste sesong, og det vil i så fall bety nok et sommervindu og mulighet til å starte med blanke ark i forsøket på å ta igjen forspranget erkerivalene har hatt de siste sesongene.

– Treffer han med signeringene? Kommer de nærmere til høsten? Gjør de det, så vil vi jo sitte her om ett år og tenke at «Dette laget til Klopp har hatt sine år». Ingen lag varer evig. Det tror jeg nok Ole Gunnar Solskjær er klar over. Så han tenker når disse to, Klopp og Guardiola, har gjort sitt, skal mitt lag være klart til å ta over tronen. Sånn leser jeg prosjektet Ole Gunnar Solskjær, sier Alsaker.

– Hvis prosjektet havarerer, har han gått ned med flagget til topps

TV 2-duoen leverer sine tanker om prosjekt Solskjær i TV 2 Sumo-spesialprogrammet «Ett år med Solskjær», som ble lansert i forbindelse med at det torsdag var ett år siden nordmannen overtok ansvaret for en av verdens største fotballklubber.

– Det mest imponerende for meg med Ole Gunnar Solskjærs første år i Manchester United er at han har staket ut en veldig tydelig kurs fra start og stått i det 100 prosent. Der synes jeg han har vist ledelse. Hvis dette prosjektet havarerer, så går han i mine øyne litt ned med flagget til topps. Da har han definert denne snuoperasjonen. «Dette er mitt prosjekt, slik skal det gjøres». Det har vært unge spillere, kort vei fra akademiet og inn på førstelaget og alt dette har han stått i, sier Alsaker.

Hangeland: – Han kommer til å lære

Forrige måned fikk Tottenham-manager Mauricio Pochettino sparken, og da skjøt det ny fart i rapportene om at argentineren egentlig er mannen Old Trafford-hierarkiet ønsker til å styre sin klubb. To enorme triumfer mot nettopp Tottenham og Pep Guardiolas Manchester City har imidlertid gitt Solskjær tilsynelatende mer arbeidsro siden den gang.

– Du skal argumentere enormt godt for å si at Solskjær er en bedre trener og manager enn Pochettino. Det er en nesten umulig øvelse. Men det som er med Ole Gunnar Solskjær er at han alltid har vært en analytisk, smart fyr. Han er lærevillig og skjønner ting fort. Spørsmålet jeg ofte sitter med er hvor lang tid det går før han er så god som Pochettino og Klopp på det å være manager for en sånn klubb som dette. Det kommer jo han til å lære, for han har personligheten til å gjøre det. Men er han det nå? Hvis du kunne byttet ham med Pochettino i dag, hadde det vært bedre for Manchester United? Det kan godt være at svaret på det er ja, men nå står de ved ham, og de to seirene tror jeg betydde enormt, sier Hangeland.

Forut for helgens runde, den 18. i Premier League denne sesongen, lå Manchester United på 6. plass på tabellen med fire poeng opp til Champions League-plass. Søndag venter Watford, tabelljumboen, på bortebane.

